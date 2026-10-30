Ranní obloha nabídne přehlídku planet. Měsíc se přidá k Jupiteru, Marsu a Regulu

Měsíc se přidá k nápadné planetární sestavě
Jupiter, Mars a Regulus jsou na ranní obloze nápadné už několik dnů. Mars se nachází v souhvězdí Raka a společně s jasným Jupiterem a Regulem ze souhvězdí Lva vytváří téměř pravidelnou přímku. Rozestupy mezi jednotlivými objekty se pohybují kolem šesti úhlových stupňů. V úterý 3. listopadu se k sestavě přidá ubývající Měsíc, který bude ležet poblíž Regulu a Jupiteru. Celá čtveřice se podle přehledu České astronomické společnosti vejde přibližně do 10,5 stupně oblohy.
Nejnápadnějším bodem bude vedle Měsíce Jupiter s jasností přibližně −2 magnitudy. Načervenalý Mars bude podstatně slabší, stále však bez problémů viditelný pouhým okem. Regulus, nejjasnější hvězda souhvězdí Lva, dosahuje přibližně 1,3 až 1,4 magnitudy. Jako bonus se opodál nachází také otevřená hvězdokupa M44 Jesličky, kterou za dobrých podmínek lze spatřit jako slabou mlhavou skvrnku, zatímco triedr ji rozloží na jednotlivé hvězdy.
Nejlepší podmínky nastanou před začátkem svítání
Za seskupením není nutné vyrážet až těsně před východem Slunce. Jednotlivé objekty budou nad obzorem už hluboko v noci a velmi pěkně pozorovatelné se stanou přibližně mezi 2. a 5. hodinou ranní SEČ. Čím později, tím výše se dostanou nad obzor, zároveň ale začne po páté hodině postupně přibývat světla ranního soumraku.
Obr. 1: Poloha Marsu, Jupiteru a hvězdy Regulus na přelomu října a listopadu 2026 (zdroj: astro.cz/autor: Martin Gembec)
Právě období kolem čtvrté až páté hodiny tak nabídne dobrý kompromis - sestava už bude dostatečně vysoko a obloha ještě zůstane tmavá. Dalekohled není potřeba. Naopak celá skupina je poměrně rozsáhlá, takže hlavní dojem nejlépe vynikne pouhým okem. Triedr může být zajímavý zejména pro pozorování Jesliček nebo Jupiterových měsíců.
Počasí bude tentokrát zásadní
Horší zprávou je současná předpověď oblačnosti. Na úterý 3. listopadu se nad Českem očekává převážně oblačno až polojasno, ráno se navíc mohou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle se objeví slabé přeháňky a v horských polohách mohou být srážky i sněhové.
Současné modelové výstupy ale naznačují poměrně výrazné regionální rozdíly. Relativně slušné šance na mezery v oblačnosti se nyní rýsují především na Moravě a v části středních a východních Čech. Například předpovědi pro Olomoucko, Přerovsko nebo Brněnsko počítají v časných ranních hodinách s částečně protrhanou oblačností a dobrou dohledností. Tyto informace je ale nutno brát s velkou rezervou a raději počkat na předpovědi ideálně 1 den předem nebo pár hodin předem. Každopádně - východ republiky bude zároveň více větrný, což může omezit tvorbu přízemních mlh. To se může hodit.
Obr. 2: Situace s oblačností může být velmi zajímavá, a tedy i velmi variabilní, jak nyní ukazují globální modely (zdroj: GFS/wetterzentrale.de)
Na západě a v kotlinách může výhled pokazit nízká oblačnost
Horší podmínky se podle současných výstupů mohou objevit zejména v částech západních a jižních Čech, kde modely častěji počítají s velkou oblačností. Rizikové budou také kotliny a údolní polohy, kde se za slabšího větru může vytvořit mlha nebo nízká inverzní oblačnost. Problematické podmínky se zatím rýsují například také v severních Čechách, kde některé předpovědi počítají ráno s velmi vysokou vlhkostí a zhoršenou dohledností.
Předpověď je ale stále několik dnů dopředu a právě nízká oblačnost patří mezi meteorologické jevy, jejichž přesné prostorové rozložení se předpovídá obtížně. Situaci proto bude vhodné během pondělí ještě zpřesnit podle nejnovějších modelových výstupů a satelitních snímků.
Jednoduchý úkaz, který stojí za brzké vstávání
Tento článek je věnován zejména opravdovým nadšencům pozorování noční oblohy. Nejde o zatmění ani o mimořádně vzácný jev. Právě díky tomu je ale ranní seskupení vhodné i pro lidi, kteří oblohu běžně nesledují. Měsíc, Jupiter, Mars i Regulus lze vyhledat bez jakékoli optiky a společně vytvoří velmi názornou sestavu několika zcela odlišných těles - družice Země, dvou planet a hvězdy vzdálené desítky světelných let.
Pokud tedy v úterý 3. listopadu kolem čtvrté nebo páté hodiny ráno vykouknete ven a směrem k východní až jihovýchodní části oblohy nebude stát oblačnost, bude stát za to zvednout hlavu. Počasí může být tentokrát větší překážkou než samotné pozorování.
Pro přesnou předpověď využijte předpovědní model Meteocentra, který předpověď zpracovává na základě strojového učení, které bere v potaz výstupy hned několika modelových výstupů. Výstupy pak zpětně vyhodnocuje s proběhlou realitou, na čemž se učí. Model samotný pak je schopen předat nejpravděpodobnější vývoj počasí na základě znalostí chování jednotlivých numerických meteorologických modelů a poučení se z vlastní chybovosti. Kromě toho lze sledovat výstupy regionálního modelu ALADIN, který je pro české prostředí naprogramován.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz