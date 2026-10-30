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Ranní obloha nabídne přehlídku planet. Měsíc se přidá k Jupiteru, Marsu a Regulu

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V úterý 3. listopadu se vyplatí přivstat si. Na ranní obloze se totiž v poměrně malé oblasti sejdou Měsíc, Jupiter, Mars a jasná hvězda Regulus. Všechny hlavní objekty budou dobře viditelné pouhým okem a vytvoří nápadnou sestavu nad východním až jihovýchodním obzorem. Pozorování ale tentokrát výrazně ovlivní počasí - největší šance na protrhanou oblačnost se podle současných předpovědí rýsuje především ve středních a východních částech republiky.
Ranní obloha nabídne přehlídku planet. Měsíc se přidá k Jupiteru, Marsu a Regulu

Ranní obloha nabídne přehlídku planet. Měsíc se přidá k Jupiteru, Marsu a Regulu

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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