Jak cítí pes lásku? Zcela jinak než člověk a je to matoucí

Když se pes opře o vaše nohy
Sedíte u televize nebo stojíte u sporáku a najednou cítíte na lýtku teplé tělo. Pes si k vám přisedl, přitiskl se nebo se o vás opřel předními tlapkami. Někdo v tom vidí neposlušnost, ve skutečnosti jde o projev důvěry a blízkosti. Když se při společném večeru o psa lehce opřete nebo mu položíte hlavu na bok, odpovíte mu srozumitelně.
Objímání je ale pro mnoho čtyřnohých společníků problematické. Část psů ho nemá ráda a stisk v nich může vyvolat nepohodu.
Velkou roli hraje i denní doba. Pravidelné procházky a hra, do které se pustíte jen tehdy, když se vám zrovna chce, nestačí. Pes by neměl nabýt dojmu, že je až na druhém místě, a proto má smysl být s ním opravdu přítomní. Sledujte, na co má právě náladu: hrát si, jíst, odpočívat, nebo jít ven. Když mu v rozumné míře vyhovíte, pochopí, že ho vnímáte.
Prospěje i obyčejné povídání. Kromě povelů a příkazů se k němu klidně obracejte, vyprávějte, jak váš den vypadal, nebo mu přečtěte pár stránek z knížky. Klidný hlas může psa zklidnit.
Pohled, drbání a společný spánek: co psí srdíčko opravdu potěší
Nejsilnější jazyk je překvapivě tichý. Upřený pohled do očí cizímu psovi může působit jako výzva. U psa, který vás dobře zná, je to naopak. Jemný pohled s mírně zvednutým obočím je jeho způsob, jak vás „obejmout“. Když mu chcete odpovědět stejně, lehce nadzvedněte obočí, usmějte se a promluvte klidným hlasem. Psí mozek v tu chvíli vyplavuje oxytocin, hormon, který posiluje i pouto matky a dítěte. Vzájemný oční kontakt přitom zvyšuje jeho hladinu nejen u psa, ale prokazatelně i u člověka.
Zajímavý detail přinesla japonská studie z univerzity v Azabu: psi při pohledu na svého majitele zvedají zejména levé obočí, na cizí lidi takto nereagují.
Dalším projevem je drbání za ušima. Pro psa je to něco jako pro nás masáž. V okolí ucha se nachází velké množství nervových zakončení a škrábání spouští uvolňování endorfinů, tedy hormonů štěstí. Příjemný pocit se šíří celým tělem. Jemný dotek a klidný hlas navíc podle poznatků snižují hladinu stresového hormonu kortizolu i krevní tlak, a to u psa i u člověka.
Nejvyšším projevem důvěry je pozvání do postele. Ve smečce psi spí u sebe kvůli teplu a vzájemné ochraně, a stejně to vnímá i pes ve vaší ložnici. Cítí se jako rovnocenný člen smečky a nemusí se bát zranitelnosti. Pokud je však váš pes výrazně dominantní a o postavení se stále přetahujete, není to vhodné řešení. Nechte ho spát v pelíšku a postel mu dopřejte jen jako odměnu.
Láska, která si rozumí
Nemusíte kupovat drahé hračky ani vymýšlet složité metody. Stačí si všímat, jak pes sám city projevuje, a odpovídat mu jeho jazykem: opřením, pohledem, klidným slovem, drbáním a společně tráveným časem. Možná něco z toho už děláte, aniž byste tušili, jak moc pro něj znamená.
A jak vyjadřuje lásku váš pes? Poznali jste jeho signály hned, nebo vám chvíli trvalo, než jste je pochopili?
Zdroje článku: ireceptar.cz, news.vt.edu, hola.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová