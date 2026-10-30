Vědci vložili magnety do svalů. Muž díky nim cítil pohyb ruky, kterou už nemá

Moderní robotická protéza dokáže uchopit předmět nebo sevřít pěst. Její uživatel však může postrádat něco naprosto zásadního. Bez pohledu na umělou ruku totiž nemusí přesně vědět, v jaké poloze se nacházejí její prsty. Právě tento problém se pokusili vyřešit vědci z italské univerzity Scuola Superiore Sant'Anna v Pise ve spolupráci s americkou Cleveland Clinic.
Výsledky jejich výzkumu, publikovaného v odborném časopise Science Advances, ukazují, že k vyvolání pocitu pohybu chybějící ruky mohou stačit drobné magnety implantované do zbývajících svalů předloktí.
Magnety dokázaly oklamat mozek
Technologie označovaná jako myokinetické kinestetické rozhraní (MKkI) využívá magnety, které lze zvenčí rozvibrovat pomocí magnetického pole. Vibrace působí přímo na svaly a vyvolávají nervové signály, které mozek interpretuje jako pohyb ruky.
Výzkumníci systém testovali šest týdnů u 34letého Itala s amputovanou rukou. Muž během experimentů popisoval, že cítí otevírání a zavírání dlaně, přestože skutečnou ruku již neměl.
Zajímavé bylo především chování mozku. Vědci původně očekávali, že stimulace konkrétních svalů vyvolá pocit pohybu jednotlivých prstů. Účastník však vnímal koordinovaný pohyb celé ruky. Tento výsledek naznačuje, že mozek zpracovává pohyby prstů jako vzájemně propojené celky.
Protéza, kterou nebude nutné neustále sledovat
Na vývoji se podílel Federico Masiero, nyní působící na Technické univerzitě v Mnichově, a profesor Christian Cipriani z univerzity v Pise. Výzkumníci technologii spojili s robotickou rukou Mia Hand od společnosti Prensilia.
Podobné pocity pohybu zaznamenali také účastníci dřívějších experimentů Cleveland Clinic, které využívaly jiný způsob stimulace svalů. Podle profesora Paula Marasca právě shoda výsledků různých technologií pomáhá lépe pochopit, jak lidský nervový systém vnímá pohyb.
Zatím ovšem nejde o hotovou protézu, která by člověku plně vrátila přirozené vnímání ruky. Experiment zahrnoval jediného uživatele magnetického rozhraní a implantát byl určen pouze pro šestitýdenní zkoušku.
Ciprianiho tým nyní připravuje trvalejší řešení. Cílem je využívat stejné magnety současně k ovládání protézy i k předávání informací o jejím pohybu. Člověk by tak jednou mohl umělou ruku nejen ovládat, ale také vnímat její pohyby bez neustálé kontroly očima.