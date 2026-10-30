Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vědci vložili magnety do svalů. Muž díky nim cítil pohyb ruky, kterou už nemá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Malé magnety implantované do předloktí dokázaly vyvolat pocit pohybu amputované ruky. Italští a američtí vědci tak představili technologii, která by mohla zásadně změnit způsob ovládání robotických protéz.
Vědci vložili magnety do svalů. Muž díky nim cítil pohyb ruky, kterou už nemá

Vědci vložili magnety do svalů. Muž díky nim cítil pohyb ruky, kterou už nemá

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 04:00

Reklama
Další články z cdr.cz
Windows 11 mění pravé tlačítko myši. Nepotřebné funkce konečně půjdou odstranit
Windows 11 mění pravé tlačítko myši. Nepotřebné funkce konečně půjdou odstranit
Weby čelí další bezpečnostní hrozbě. Vážná chyba zasáhla Node.js i Microsoft
Weby čelí další bezpečnostní hrozbě. Vážná chyba zasáhla Node.js i Microsoft

Microsoft, Google i vývojáři Node.js řeší závažnou bezpečnostní chybu v kompresní technologii Brotli....

Discord otevře tisíce komunit vyhledávačům. Uživatelé se bojí o své soukromí
Discord otevře tisíce komunit vyhledávačům. Uživatelé se bojí o své soukromí

Discord od listopadu zpřístupní veřejné komunity internetovým vyhledávačům a v prosinci začne zveřejňovat i...

Vědci už 99 let řeší divné rádiové ozvěny. Některé přicházely až po 30 sekundách
Vědci už 99 let řeší divné rádiové ozvěny. Některé přicházely až po 30 sekundách

Před 99 lety zachytil norský inženýr rádiový signál, který se opakoval s neobvyklým zpožděním. Pozdější...

AI zdarma a bez odesílání dat na cizí servery. Opera představila zásadní novinku
AI zdarma a bez odesílání dat na cizí servery. Opera představila zásadní novinku

Opera představila WebAI, technologii umožňující provozovat umělou inteligenci přímo v internetovém...

Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
cdr.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.