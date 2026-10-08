Pavilon levhartů v liberecké zoo čeká rozsáhlá rekonstrukce za téměř 150 milionů

Celkové náklady projektu podle současného odhadu dosáhnou téměř 148,4 milionu korun včetně DPH, statutární město Liberec na něj přispěje 50 milionů korun.
„Pavilon levhartů slouží od roku 1987 a potřebuje zásadní obnovu. Rekonstrukce nabídne zvířatům větší výběhy a lepší podmínky pro chov i odchov mláďat tak, jak vyžadují pravidla pro jejich chov. Návštěvníci zároveň získají nové možnosti, jak šelmy pozorovat. Příspěvek města Liberce ve výši 50 milionů korun vychází z memoranda uzavřeného mezi Libereckým krajem a městem Liberec a pomůže tuto investici uskutečnit,“ říká Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj), náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu a cestovní ruch.
Vzniknou dva velké výběhy, s vodními prvky či skálami
Zvířata získají dva velké přírodní výběhy na severní a jižní straně budovy. Severní výběh bude mít plochu 400 metrů čtverečních, jižní 585 metrů čtverečních. Součástí výběhů budou vodní prvky, skály a dřevo, které odpovídají přirozenému prostředí chovaných druhů. Celý prostor ochrání síťové zastřešení, protože levharti patří mezi mimořádně pohyblivé šelmy.
„Když kraj zoo přebíral, bylo zřejmé, že nás v dalších letech čekají významné investice do její obnovy. Pavilon levhartů je jednou z nich. Současný odhad nákladů je 148,4 milionu korun a výsledkem bude moderní expozice, která může sloužit další desítky let. Zároveň dokončujeme nový pavilon a výběhy pro žirafy a zebry a budeme pokračovat dalšími etapami rekonstrukce areálu a přípravou jeho rozšíření do údolí ohrožené divočiny. Zoologická zahrada patří mezi nejvýznamnější turistické cíle Libereckého kraje a chceme, aby tomu odpovídalo i její zázemí pro zvířata a návštěvníky,“ uvádí hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Obnovou projde i vnitřní zázemí
Rekonstrukce se zaměří i na vnitřní zázemí. Zoo vymění původní kovové konstrukce a dřevěné prvky, upraví bezpečnostní prvky pojezdových dveří a zlepší tepelný i vlhkostní komfort. Přestavba počítá s obnovou elektroinstalace, rozvodů vody a s lepšími světelnými podmínkami díky stropním světlíkům. Prostor zároveň získá kvalitnější izolaci, která pomůže zajistit klid zejména v období rozmnožování.
„Při přípravě jsme hledali cestu, jak co nejlépe využít stávající budovu, a přitom ji přizpůsobit současným nárokům na provoz zoo. Stavba proto zasáhne prakticky celý pavilon, ale využije jeho základní konstrukci. Důležitou součástí budou i nové vyhlídky, aby měli návštěvníci lepší podmínky pro pozorování zvířat,“ doplnil Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj), radní pro resort majetku a investic.
Stávající venkovní expozice v dolní části pavilonu zoo spojí ze čtyř menších celků do dvou větších výběhů. Nové řešení doplní kryté návštěvnické vyhlídky, které lidem umožní pozorovat zvířata i za nepříznivého počasí a omezí nepříjemné odrazy na sklech. Zoo vymění také skleněné výplně.
Výraznou proměnou projde horní patro pavilonu. Spojením tří ze čtyř jednotek vznikne větší prostor pro chov levhartů čínských. Později by jej měli využívat také manulové, menší kočkovité šelmy, kterým místní prostorové dispozice lépe vyhovují. Poslední menší jednotka zůstane jako provizorní odstavný prostor pro potřeby chovu a nebude součástí návštěvnické trasy.