Notářka María Cristina Clemente ze Španělska varuje: Lidem v 70 nebo 80 letech by darování majetku za života nikdy nedoporučila

Rodiče, kteří přepíšou dům nebo byt na děti ještě za života, to obvykle myslí dobře. Chtějí mít věci vyřešené a potomkům ušetřit starosti. Někteří přitom počítají s tím, že dar půjde v nouzi vzít zpět.
Španělská notářka před darováním ve vyšším věku varuje z jiného důvodu: nikdo neví, co bude ve stáří potřebovat. A podle českého práva jde vrátit dar jen výjimečně.
Co když budou peníze potřeba na péči
María Cristina Clemente Buendía vede ve Španělsku vlastní notářskou kancelář a na YouTube vysvětluje, jak funguje dědění a darování. Lidem ve vyšším věku radí, aby si majetek nechali. „Nunca aconsejaría a una persona a esa edad que haga donación de sus bienes,“ uvedla na svém YouTube kanálu notářka, jejíž video v říjnu 2026 citoval web Trendencias. Člověku v takovém věku by tedy darování majetku nikdy nedoporučila.
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Podle ní nikdo nedokáže odhadnout, co bude potřebovat zhruba za deset let. Stačí vážnější nemoc a najednou je potřeba platit pečovatelku nebo místo v domově pro seniory. Kdo už všechno rozdal, musí pak prosit vlastní děti, a ty na to mít nemusí.
Kdo majetek rozdá, nemusí mít z čeho zaplatit pečovatelku nebo domov pro seniory. Ilustrační foto. Zdroj: Age Cymru / Unsplash. Darovaný dům už patří dětem
Darem se majetek stává vlastnictvím obdarovaného a dárce nad ním ztrácí kontrolu. Dům proto mohou ohrozit i dluhy syna nebo dcery. Když potomek přestane splácet úvěr, může na darovaný dům dosáhnout exekutor stejně jako na jakýkoli jiný jeho majetek.
Vzít dar zpět jde jen výjimečně
Podle občanského zákoníku lze dar odvolat ze dvou důvodů, oba ale mají přísné podmínky.
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Důvod Kdy přichází v úvahu Omezení nouze dárci chybí prostředky na nutnou výživu dárce může chtít dar zpět nebo jeho obvyklou cenu, ale jen v rozsahu chybějící výživy; obdarovaný může dárce místo toho živit; neplatí, je-li obdarovaný v podobné nouzi nebo si ji dárce způsobil úmyslně či hrubou nedbalostí nevděk obdarovaný ublíží dárci záměrně nebo z hrubé nedbalosti a jedná tím zjevně proti dobrým mravům lhůta 1 rok od ublížení, případně od chvíle, kdy se o něm dárce dozvěděl
Kdyby si dárce do smlouvy napsal, že dar nikdy neodvolá, nemělo by to význam, protože zákon mu tato práva ponechává. Spoléhat jen na tuto možnost se ale nevyplácí. Když obdarovaný nesouhlasí, rozhodne až soud a výsledek předem nikdo nezaručí.
Závěť se dá kdykoli změnit
Místo darování notářka doporučuje majetek si ponechat a přání sepsat do závěti. Je tak předem jasné, co komu připadne, a dům přitom zůstává až do konce v rukou dosavadního majitele. Závěť navíc jde kdykoli zrušit nebo nahradit novou, kdežto darování je většinou krok bez návratu.
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Ve Španělsku podle notářky může dar na rozdíl od dědění zatížit daní z příjmů i dárce, výjimku zmiňuje u vlastního bydlení dárců starších 65 let. V Česku to neplatí. Dar od příbuzných v přímé linii, tedy třeba od rodičů, dětí nebo vnoučat, i od sourozenců a dalších vyjmenovaných příbuzných je k listopadu 2026 od daně z příjmů osvobozený. Darovací daň už neexistuje.
Když už darovat, tak s pojistkami
Kdo se pro darování přesto rozhodne, může si ve smlouvě vyhradit věcné břemeno dožití. Díky němu smí podle občanského zákoníku dům užívat až do smrti a vlastník to musí strpět. Je-li břemeno zapsané v katastru nemovitostí, přechází s domem i na nového majitele, a to i při exekuci. Ústní slib v rodině ani smlouva bez zápisu ale vůči ostatním nestačí.
Samotné břemeno nezabrání tomu, aby obdarovaný dům prodal nebo zastavil. Silnější ochranu dává zákaz zcizení a zatížení sjednaný jako věcné právo na dobu dožití. Pro banku je dům zatížený břemenem horší zárukou, a když si na něj obdarovaný chce vzít hypotéku, rodiče se snadno ocitnou pod tlakem, aby s omezením svého práva souhlasili.
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Do smlouvy patří i dohoda, kdo bude platit energie, opravy a údržbu, protože právě kvůli tomu rodiny často vedou spory. Bez takové dohody se náklady řídí zákonem podle druhu břemene. Notář má při sepisu smlouvy povinnost poučit obě strany o rizicích a někteří rodiče po takovém rozhovoru od darování upustí. Svou situaci proto proberte s notářem nebo advokátem dřív, než cokoli podepíšete.
Zdroje: https://www.elespanol.com/mujer/estilo-vida/20260614/maria-cristina-notaria-no-pagar-impuesto-sucesiones-pon-vivienda-nombre-hijos/1003744255880_0.html, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586, https://www.epravo.cz/top/clanky/vraceni-daru-v-nove-uprave-aneb-odvolani-pro-nouzi-a-nevdek-91453.html, https://www.e15.cz/finexpert/darujete-dum-detem-jak-spravne-osetrit-vecne-bremeno-doziti-a-neprijit-o-strechu-nad-hlavou-1431549, https://www.finance.cz/544308-rozhovor-jak-na-darovani-nemovitosti-a-zajisteni-doziti-darce-v-nemovitosti, https://www.novinky.cz/clanek/finance-s-darovanim-bytu-detem-se-muzete-bolestne-spalit-70121, https://www.trendencias.com/silver/maria-cristina-clemente-buendia-notaria-nunca-aconsejaria-a-persona-70-anos-que-haga-donacion-sus-bienes