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Notářka María Cristina Clemente ze Španělska varuje: Lidem v 70 nebo 80 letech by darování majetku za života nikdy nedoporučila

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Rodiče, kteří přepíšou dům nebo byt na děti ještě za života, to […]
Notářka María Cristina Clemente ze Španělska varuje: Lidem v 70 nebo 80 letech by darování majetku za života nikdy nedoporučila

Notářka María Cristina Clemente ze Španělska varuje: Lidem v 70 nebo 80 letech by darování majetku za života nikdy nedoporučila

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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