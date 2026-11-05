Kdo má v kredenci tenhle skleněný pekáč z ČSSR, ať ho nedává do sběru. Sběratelé za něj nabízejí až 399 Kč

Při velkém úklidu vytáhnete z kredence čirou skleněnou mísu po mamince a chystáte se s ní k zelenému kontejneru. Ještě chvíli počkejte. Ta cesta by byla chybou hned ze dvou důvodů a jeden z nich se týká vaší peněženky.
Proč s mísou k zelenému kontejneru nechodit
Varné sklo do kontejneru na sklo nepatří, ať je jakkoli staré a ať za něj někdo něco dá, nebo ne.
Druhý důvod je cena. Takové kusy se dnes objevují v inzerátech, které oslovují i sběratele retro nádobí. Na Aukru se k 4. 11. 2026 nabízela nepoužitá mísa označená jako ČSSR s vyvolávací cenou 399 Kč a příhoz zatím nepadl. Je to tedy částka, kterou chce prodejce, a kolik by zaplatil kupující, zatím nikdo neví.
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Zájem o retro je znát i jinde: podle reportáže CNN Prima NEWS ze září 2026 se o hrnky z ČSSR zajímají hlavně třicátníci a čtyřicátníci. Majitel antikvariátu Petr Horáček to přisuzuje nostalgii a podle odborníků může zájem opadnout. Hrnky jsou ale jiné zboží, stejně jako značkové nápojové sady a autorské sklo, u nichž se mluví o vysokých částkách.
Jak poznáte mísu z ČSSR
Hledejte čirý pekáč nebo mísu z varného skla Simax československé výroby. Patří sem kusy různých tvarů a velikostí, od oválných mís po malé misky ve tvaru mušle. Část prodejců uvádí u svých kusů původní značení Simax Czechoslovakia, takže si mísu dobře prohlédněte. Přesný rok výroby podle loga ani vzhledu neodhadujte.
Samotný nápis Simax o vzácnosti nic neříká. Sklo této značky vzniklo v Sázavě v roce 1958 jako laboratorní, varné sklo pro domácnosti pak uvedli na trh v roce 1968. Pod značkami SIMAX a KAVALIER ho dál vyrábí Kavalierglass, nástupce Skláren Kavalier.
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Varné sklo Simax se v inzerátech nabízí převážně v desítkách až nízkých stovkách korun. Nejvíc se chce za nepoužitou mísu z Aukra, nejméně za menší misku z Vintedu.
Kde Co se nabízí Požadovaná cena k 4. 11. 2026 Aukro nepoužitá zapékací mísa, 2,4 l, asi 28 × 21 cm 399 Kč (vyvolávací cena aukce) Vinted sada 2 oválných mís s víky a 5 menších misek, známky používání 390 Kč za sadu Bazoš 6 malých misek ve tvaru mušle, běžně používané, bez otluků 350 Kč za všech 6 Vinted použitá retro miska s víkem, 23 cm, dobrý stav, původ z ČSSR neuveden 90 Kč Vinted menší retro miska s víkem, původ z ČSSR neuveden 60 Kč
Prodejce mísy z Aukra píše, že ji našel na půdě, nikdy nepoužitou, v původním balení a bez prasklin i oťuků. Její stáří odhaduje zhruba na 40 let. Pro srovnání, novou zapékací mísu Simax Exclusive o rozměrech 27 × 18 × 6,2 cm šlo k 4. 11. 2026 na Zboží.cz sehnat od 165 Kč.
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Z pár inzerátů pravidlo vyvodit nejde. Nejvyšší částku chce prodejce nepoužité mísy v původním balení, jenže hned za ní jsou i použité kusy prodávané po několika dohromady a misky za 60 a 90 Kč mají víko, a přesto jsou nejlevnější. Popis stavu, počtu kusů a značení vám proto částku nezaručí.
Před pečením si ji dobře prohlédněte
Dnešní sklo SIMAX výrobce popisuje jako boritokřemičité s vysokou teplotní odolností. U starých kusů z ČSSR to ale automaticky předpokládat nelze a i tato odolnost má své meze. Mísu si prohlédněte proti světlu a přejeďte prstem po okraji. Když najdete rýhu, odštípnutý okraj nebo trhlinku, do trouby ji už nedávejte a vyřaďte ji, protože u skleněného nádobí poškození obecně zvyšuje riziko prasknutí.
Návod Simax, jak ho uvádějí prodejci, žádá pozvolné ohřívání i ochlazování. Při pečení ve skle se navíc držte těchto obecných pravidel pro skleněné nádobí:
Přečtěte si také: Otočte starou bábovkovou formu po babičce. 1 značka na dně prozradí, jestli máte obyčejný kus, nebo raritu za 4 800 Kč Troubu nechte nejdřív úplně vyhřát a teprve potom do ní mísu vložte. Mísu vytaženou z mrazáku nevkládejte rovnou do trouby a rozpálenou ji nedávejte mrazit. Z trouby mísu přeneste na něco suchého, třeba na chňapku nebo utěrku. Při prudkém ochlazení může prasknout, takže ji nedávejte do dřezu ani na kov, pracovní desku či nic chladného nebo vlhkého.
Zdroje spojují s praskáním skla některé zahraniční značky skleněného nádobí a konkrétní jména najdete přímo v nich pod článkem.
Horkou skleněnou mísu přeneste z trouby na něco suchého, třeba na chňapku nebo utěrku, protože při prudkém ochlazení může prasknout. Ilustrační foto. Zdroj: SHVETS production / Pexels. Kam s ní, když ji nikdo nechce
Prodej můžete zkusit třeba na Aukru, Vintedu nebo Bazoši. Do inzerátu napište rozměry, stav, případné značení a to, jestli má mísa víko.
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Když se mísa neprodá nebo je poškozená, do kontejneru na sklo ji stejně nenoste. Podle letáku Svratky patří zapékací mísa do sběrného dvora nebo do směsného odpadu. Přesná pravidla určuje vaše obec, takže se před cestou podívejte na její web nebo se zeptejte na úřadě.
Zdroje: https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=zap%C3%A9kac%C3%AD%20m%C3%ADsa%20simax, https://www.vinted.cz/items/9726114177-retro-simax-czechoslovakia, https://www.vinted.cz/catalog?search_text=simax%20retro, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=simax+czechoslovakia&rubriky=www&Submit=Hledat, https://www.zbozi.cz/vyrobek/simax-exclusive-27-x-18-x-6-2-cm/, https://www.kudyznudy.cz/akce/borosilikatove-sklo, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kavalierglass, https://www.collectorsweekly.com/stories/168170-apothecary-bottles, https://www.kavalier.cz/vyroba/, https://www.kavalier.cz/o-spolecnosti/, https://ceramics.org/ceramic-tech-today/new-paper-addresses-causes-of-shattering-glass-cookware-margin-of-safety-described-as-borderline, https://blogs.extension.iastate.edu/answerline/2019/03/04/glass-kitchenware-cautions, https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/02/Jak-spravne-tridit-sklo.docx, https://www.svratka.cz/wp-content/uploads/2026/08/letak_trideni_tisk_compressed-1.pdf, https://www.blesk.cz/clanek/844345, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-cesko-sklo-investice-256598, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://www.ohromne.cz/a/varne-sklo-simax, https://aukro.cz/nepouzita-simax-zapekaci-misa-z-varneho-skla-2-4-l-vintage-cssr-7107929069