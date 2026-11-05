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Salmonela v kuřecím mase a med, který neprošel kontrolou. Inspekce varuje před závadnými potravinami

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Potravinářská inspekce zveřejnila další nálezy závadných potravin v českých obchodech. Laboratorní kontrola odhalila nebezpečnou bakterii v kuřecím mase z Rumunska a nevyhovující složení květového medu od slovenského výrobce. Oba případy se týkají konkrétních šarží, které si zákazníci mohli zakoupit v uplynulých měsících.
Salmonela v kuřecím mase a med, který neprošel kontrolou. Inspekce varuje před závadnými potravinami

Salmonela v kuřecím mase a med, který neprošel kontrolou. Inspekce varuje před závadnými potravinami

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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