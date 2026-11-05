Salmonela v kuřecím mase a med, který neprošel kontrolou. Inspekce varuje před závadnými potravinami

Závažný nález se týká kuřecích zadních čtvrtek prodávaných v pardubické prodejně Lidl na Palackého třídě. Laboratorní vyšetření potvrdilo přítomnost bakterie Salmonella Infantis, která může způsobit střevní infekci. Maso pocházelo z Rumunska od společnosti Avicarvil Food & Distribution a bylo nabízeno v plastové vaničce. Problematická šarže nese označení 0092111186 a datum použitelnosti 9. srpna 2026. Inspektoři odebrali vzorek už 5. srpna, zatímco výsledek byl na veřejném seznamu nebezpečných potravin zveřejněn 3. listopadu. Přestože maso již není určeno k prodeji, někteří zákazníci ho mohou stále uchovávat v domácím mrazáku.
Právě zmrazené zásoby představují důležitý důvod, proč se podobná upozornění zveřejňují i několik měsíců po datu použitelnosti. Nízké teploty totiž salmonely spolehlivě nezničí a bakterie mohou po rozmrazení přežívat. Konzumace kontaminovaného masa může vyvolat průjem, horečku, bolesti břicha a zvracení. První příznaky se nejčastěji objevují během 12 až 36 hodin od nákazy. U některých pacientů dochází k výrazné ztrátě tekutin, která může vyžadovat nemocniční ošetření. Lidé, kteří mají doma maso s uvedeným číslem šarže, by ho neměli konzumovat ani se pokoušet jeho závadnost odstranit tepelnou úpravou.
Květový med obsahoval enzym, který neodpovídal požadavkům
Další nevyhovující výrobek inspekce zaznamenala v prodejně JIP v Bořanovicích ve Středočeském kraji. Jednalo se o včelí med květový lesní od slovenské společnosti Medas, prodávaný v půlkilové sklenici. Laboratorní rozbor ve výrobku zjistil přítomnost cizí alfa-amylázy spojované s mikroorganismem Aspergillus oryzae. Inspekce proto konkrétní šarži zařadila mezi falšované potraviny s odůvodněním, že její složení neodpovídá požadavkům na med. Dotčená šarže má označení 25L159 a datum minimální trvanlivosti 19. listopadu 2028. Vzorek byl odebrán 18. června 2026 a výsledek kontroly byl zveřejněn 3. listopadu.
Slovenský výrobce Medas však závěry kontroly odmítá a trvá na kvalitě svého výrobku. Jeho ředitel Pavel Blaščák zpochybnil interpretaci laboratorního výsledku a poukázal na možnost přirozeného výskytu zjištěného enzymu v pylu. Společnost zároveň deklarovala, že své výrobní šarže nechává prověřovat v německé laboratoři. Výhrady vůči závěrům české kontroly chce řešit zákonným postupem. Samotné zařazení medu mezi falšované potraviny přitom nelze zaměňovat s prokázáním zdravotní nebezpečnosti, jako je tomu u masa obsahujícího salmonelu. V tomto případě je předmětem sporu především složení výrobku a jeho soulad s požadavky na pravost medu.
Problémy se stejným výrobcem medu se objevily už dříve
Nejde o první případ, kdy byly výrobky společnosti Medas v České republice vyhodnoceny jako nevyhovující. Již v červnu 2026 potravinářská inspekce oznámila nález dvou dalších šarží medu, u nichž laboratorní analýzy rovněž zjistily cizí enzymy. Jednalo se o květový lesní med se šarží 25L193 a květový med Zlatý úl se šarží ZU25L181. Oba vzorky pocházely z prodejen Kaufland a týkaly se výrobků označených jako směsi medů ze zemí Evropské unie i mimo ni. Kontrola využila metodu, kterou česká inspekce zavedla v roce 2025 k odhalování enzymů neodpovídajících přirozenému složení medu. Nově zveřejněný listopadový nález se týká jiné šarže, než které byly předmětem tehdejšího upozornění.
Rozhodující je číslo šarže na obalu
Zákazníci by při kontrole domácích zásob měli věnovat pozornost především přesnému označení výrobku, šarži a datu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti. Samotná shoda výrobce či názvu potraviny ještě neznamená, že je závadné každé prodávané balení. U kuřecího masa je zásadní zdravotní riziko, zatímco u medu se kontrola zaměřila na jeho pravost a složení. Oba zveřejněné záznamy se vztahují ke konkrétním výrobkům odebraným v určitých provozovnách. V době zveřejnění nálezů již mělo být na dotčené potraviny uloženo opatření ke stažení z prodeje. Spotřebitelé si mohou jednotlivé šarže ověřit také ve veřejné databázi Potraviny na pranýři, která obsahuje podrobnosti o nevyhovujících výrobcích včetně fotografií obalů.
Zdroje: potravinynapranyri.cz, szpi.gov.cz