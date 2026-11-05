Ani mouka, ani škrob: vánoční cukroví se nebude drolit, když do těsta přidáte 1 věc z lednice

Válíte linecké, vykrajujete první hvězdičky a těsto se najednou začne pod válečkem lámat. Okraje praskají, kousky odpadávají a ruka sama sahá po pytlíku s moukou. Právě tenhle pohyb ale z drobné potíže často udělá velkou.
Mouka navíc těsto vysuší
Drolivé těsto umí zachránit obyčejný žloutek. Aby zabral, vyplatí se vědět, proč se těsto rozpadá. U pevných těst na linecké nebo vanilkové rohlíčky je nejčastější příčinou poměrně malé množství tuku. Klasické linecké se zadělává v poměru 3 : 2 : 1, tedy tři díly hladké mouky, dva díly másla a jeden díl moučkového cukru, a spojuje se vejcem nebo žloutkem.
Mouka se navíc do těsta dostává i mimo váhu. Při každém podsypání vále se kousek zapracuje dovnitř, poměr se posouvá k mouce a těsto vysychá. Další hrst proto nepomůže. Kdo s těstem pracuje dlouho nebo v teplé kuchyni, máslo v něm rozehřeje. Těsto pak potřebuje víc mouky a chuť cukroví tím utrpí.
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Sypká surovina těstu nedodá to, co mu chybí. Potřebuje tuk a pojivo a obojí najdete v jediném žloutku.
Malá chemie žloutku
Že žloutek umí spojit tuk s vodou, zná každý, kdo dělal majonézu. Stejnou službu udělá v těstě: máslo a vlhkost v něm drží pohromadě a nedovolí, aby se od sebe oddělily. Jednou z látek, které to dokážou, je lecitin, jehož jméno vychází z řeckého slova pro žloutek. Váže vodu i tuk, takže těsto je hladší a zůstává vláčné. V rozpadajícím se těstě tak žloutek funguje jako pojivo, které drobky znovu spojí.
Ve žloutku je velký podíl tuku, který drolivému těstu chybí, a k tomu voda a bílkoviny. Upečené kousky pak bývají křehčí a mají zlatavou barvu. Ostatně v řadě tradičních receptů na linecké i vanilkové rohlíčky spojuje těsto právě žloutek, někde celé vejce.
Přečtěte si také: Za socialismu stál 180 Kčs a byl v každé domácnosti. Dnes za podobný kus dáte v obchodě přes 3 000 Kč Žloutek dodá těstu chybějící tuk a lecitin, který drží máslo a vlhkost pohromadě. Ilustrační foto. Zdroj: Anton Uniqueton / Pexels. Po troškách a pak do chladu
Do rozpadajícího se těsta žloutek nevlévejte najednou:
Přidejte jen trochu žloutku a těsto krátce promíchejte. Teprve potom přidejte další dávku a znovu promíchejte. Jakmile se těsto spojí, zabalte ho do fólie. Nechte ho chvíli odpočinout v lednici.
V chladu máslo, které se při zapracování v teple rukou povolilo, znovu zpevní. Kdo přidá pojiva moc najednou, dostane těsto mazlavé a lepivé. Když žloutek po ruce nemáte, poslouží kousek tuku, rozpuštěné máslo nebo pár kapek vody. Voda chuť nezmění, máslo zase doplní chybějící tuk. Žloutek přitom dodá tuk i pojivo zároveň.
Ať se příště nedrolí vůbec
Potíže často začínají už u vajec. Malé vejce dodá těstu málo pojiva i vlhkosti. „Jsou-li vejce mrňavá dejte žloutky dva,“ radí kulinář Petr Stupka v osvědčených rodinných receptech pro Český rozhlas Pardubice. Druhý žloutek doplní pojivo i vlhkost, které malému vejci chybějí.
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Při zadělávání pomohou tyto zásady:
Máslo berte studené, nejvýš lehce povolené. Když rychle měkne, těsto se trhá a při pečení ztrácí tvar. Hněťte jen do chvíle, kdy se těsto spojí. Dlouhým hnětením a teplem rukou se máslo rozpouští a těsto se takzvaně spaří. Vál podsypávejte co nejméně. Každé podsypání přidá do těsta mouku, se kterou recept nepočítá. Těsto zabalené ve fólii nechte odležet v chladu, nejlépe přes noc. Odleželé se lépe válí a upečené cukroví drží tvar. Pozor i po vytažení z trouby
Vysušit se dá i cukroví, které se při válení nedrolilo. Dlouhé pečení dělá sušenky suché, proto je v troubě nenechávejte déle, než je nutné. Po upečení je nechte úplně vychladnout a pak je uložte do uzavřené dózy, kde nevysychají.
Vychladlé cukroví uložené v uzavřené dóze nevysychá. Ilustrační foto. Zdroj: Helena Jankovičová Kováčová / Pexels.
Kdyby se vám při válení těsto přece jen začalo lámat, nechte mouku v pytlíku. Sáhněte do lednice pro žloutek, přidávejte ho po troškách a těstu dopřejte chvíli klidu v chladu.
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Zdroje: https://www.vareni.cz/magazin/recept-na-linecke-testo-krok-za-krokem, https://vikendovepeceni.cz/wp-content/uploads/2024/11/Vsechno-o-vanocnim-cukrovi.pdf, https://www.tastingtable.com/1474480/raw-egg-yolks-cooked-baking-shortcrust, https://www.thedailymeal.com/1566135/ina-garten-tip-crumbly-shortbread/, https://www.thebakerchick.com/?p=17240, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-tradicni-linecke-cukrovi-podle-receptu-z-rodinneho-cukrarstvi-40304900, https://pardubice.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/03959987.pdf, https://app.ckbk.com/reference/food00011c11s001e007se004/eggs-as-emulsifiers, https://saucydressings.com/blog/lecithin/, https://www.skrblik.cz/navod/tradicni-vanilkove-rohlicky