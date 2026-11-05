Tohle by měla mít doma každá česká rodina. EU radí vydržet 72 hodin bez proudu i vody

Je letní pátek, uprostřed dne zhasne světlo a lednice ztichne. Za chvíli ztratí signál mobil, u pokladny nejde zaplatit kartou a z kohoutku teče čím dál méně vody. Jak rychle se běžný den zadrhne, ukázal už loňský letní blackout. Kdo má doma pár obyčejných věcí, projde i delším výpadkem klidněji. EU dala domácnostem cíl a česká příručka ho rozpracovává právě pro výpadek proudu a vody.
Co se doma zastaví
Několikahodinový výpadek ze 4. července 2025 zasáhl asi milion odběratelů. Podle vyšetřování ČEPS z prosince 2025 ho způsobil souběh poruch v přenosové soustavě, které spolu nesouvisely.
Bez proudu nezhasne jen světlo. Při rozsáhlém výpadku jedou vysílače jen z omezených záložních baterií, takže signál i internet může do několika hodin zmizet. Přestane fungovat topení a při plošném výpadku může přestat téct i voda. Karty ani bankomaty nefungují, takže se vyplatí mít hotovost.
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Zaskočit umí i záchod. Když neteče voda, vystačí nádržka na jediné spláchnutí. Potom pomůže pytel v míse vystlaný kočkolitem nebo papírem. Po použití ho zavažte do dalších pytlů.
Odkud se vzalo číslo 72
Strategii unie připravenosti zveřejnila Evropská komise s vysokou představitelkou EU 26. března 2025. Vybízí v ní lidi, aby měli doma základní zásoby nejméně na 72 hodin. Je to doporučení, které domácnostem nic nenařizuje. Počítá s nejrůznějšími krizemi od přírodních katastrof po kybernetické útoky.
Jak zvládnout výpadek proudu a vody v praxi, rozpracovává česká příručka 72 hodin. Ministerstvo vnitra ji podle finského vzoru připravilo s HZS ČR a celkem se na ní podílelo 68 organizací. V listopadu 2025 ji Česká pošta roznesla do schránek v nákladu 5,2 milionu výtisků.
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První tři dny krize bývají nejtěžší. Když se domácnosti postarají samy o sebe, mají záchranáři volné ruce pro lidi v ohrožení života. Při ohrožení života proto pravidlo neplatí a volat se má hned: jednotné číslo 112, hasiči 150, záchranka 155, policie 158.
Nákupní seznam na tři dny
Základ zásob podle ministerstva a hasičů tvoří:
pitná voda v lahvích a kanystry či jiné nádoby s víkem, trvanlivé jídlo, svítilna a rádio na baterie, domácí lékárnička a týdenní zásoba potřebných léků, hotovost v mincích i bankovkách různé hodnoty.
Hodí se i nabitá powerbanka s kabely, náhradní baterie, kempingový vařič a kopie dokladů. Volte jídlo, které nemusíte vařit. Ovesné vločky změknou i ve studené vodě, kdežto dlouho vařené přílohy spotřebují hodně vody i energie. Vařič nebo gril používejte jen venku a s ohněm opatrně.
Přečtěte si také: Z Dánska přichází topení, které by mohlo hřát i česká města. Z 1 kWh proudu dá 40 kWh tepla Voda, trvanlivé jídlo, svítilna, rádio na baterie a lékárnička tvoří základ zásob na tři dny. Ilustrační foto. Zdroj: Roger Brown / Pexels.
Myslete i na krmivo pro zvířata a na diety či alergie v rodině. O zásobě léků se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Drahé vybavení příručka záměrně vynechala, zásoby lze skládat postupně při běžných nákupech a průběžně obměňovat.
Kolik vody spočítat
Dospělému v nouzi stačí 2 litry vody denně. S mytím a vařením spotřeba stoupne na 10 až 15 litrů. Pro čtyři dospělé na tři dny jsme hodnoty orientačně přepočítali.
Kdo a na jak dlouho Jen na pití S hygienou a vařením 1 dospělý na den 2 litry 10–15 litrů 4 dospělí na 3 dny 24 litrů 120–180 litrů Přečtěte si také: Miliony Čechů čeká dražší vodné. Poplatek za kubík podzemní vody má vyskočit ze 2 na 7 Kč
Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost epet z června 2026 nemá téměř 40 % domácností pitnou vodu pro všechny ani na 24 hodin. Web příručky radí nechat v mrazáku pár lahví vody. Led se roztahuje, proto je nenaplňujte po okraj. Při výpadku chladí lednici a s táním přibývá pitné vody. Kdo má dálkové topení, ať je opatrný, teplá voda může být při výpadku nebezpečně horká.
Zhasne i dům se solárními panely
Běžná fotovoltaika připojená k síti se při výpadku sama odpojí, aby neohrozila techniky na vedení a zařízení sítě. Na střeše svítí slunce, a doma je přesto tma.
Proud při výpadku dodá jen elektrárna se střídačem se záložní funkcí. Některé takové střídače napájí vybrané spotřebiče i bez baterie. Celou domácnost zásobí až plná záloha s hybridním střídačem, baterií a přepínacím prvkem, a to jen tak dlouho, dokud stačí energie z panelů nebo baterie. Záložní zdroj energie má podle zmíněného průzkumu jen 13 % domácností.
Při výpadku vypněte hlavní jistič nebo vytáhněte spotřebiče ze zásuvek, aby je nepoškodil návrat proudu. Zprávy hledejte v Českém rozhlase, České televizi, obecním rozhlase a u úřadů a telefonujte jen v nutnosti, ať se síť nepřetíží. Dotazy k přípravě přijímá Ministerstvo vnitra na e-mailu posta@mv.gov.cz.
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