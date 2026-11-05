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Tohle by měla mít doma každá česká rodina. EU radí vydržet 72 hodin bez proudu i vody

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Je letní pátek, uprostřed dne zhasne světlo a lednice ztichne. Za chvíli ztratí signál mobil, u pokladny nejde...
Tohle by měla mít doma každá česká rodina. EU radí vydržet 72 hodin bez proudu i vody

Tohle by měla mít doma každá česká rodina. EU radí vydržet 72 hodin bez proudu i vody

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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