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Domácí mazlíček může mít dnes opravdu jakoukoli podobu. Mladí lidé už dávno nechovají jen psy a kočky a nad jejich nejnovější volbou vám zůstane rozum stát

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Dennívýzva
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Nemá jméno ani obojek, a přesto mu jeho majitelé každý den věnují pár minut pozornosti. Ráno ho pokropí, večer si ho prohlížejí a fotky jeho drobných proměn sdílejí s cizími lidmi na internetu. Koníček, kterým se baví mladí lidé na druhém konci světa, vypadá na první pohled jako vtip. Psychologové v něm ale čtou únavu celé generace a lékaři zase důvod ke zbystření.
Domácí mazlíček může mít dnes opravdu jakoukoli podobu. Mladí lidé už dávno nechovají jen psy a kočky a nad jejich nejnovější volbou vám zůstane rozum stát

Domácí mazlíček může mít dnes opravdu jakoukoli podobu. Mladí lidé už dávno nechovají jen psy a kočky a nad jejich nejnovější volbou vám zůstane rozum stát

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:31

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