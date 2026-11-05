Lesy ČR vybudovaly v Podkrkonoší novou nádrž. Zadrží až 17 tisíc kubíků vody

Lesy ČR vybudovaly v Podkrkonoší novou nádrž. Zadrží až 17 tisíc kubíků vodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Valentovka-nadrz
Článek byl publikován 05.11.2026 08:30
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