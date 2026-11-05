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Škoda Auto hrozí odchodem z hokejového MS. Návrat Ruska může šampionát připravit o sponzory i soupeře

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Návrat Ruska na mistrovství světa v hokeji už není jen otázkou sportovních pravidel. Proti možné účasti ruské reprezentace se stavějí evropské federace a také významní sponzoři. Mezi nimi i Škoda Auto, která je s šampionátem spojena více než třicet let. Mezinárodní hokejová federace IIHF tak řeší problém, na který samotný výsledek arbitráže neposkytuje jednoduchou odpověď.
Škoda Auto hrozí odchodem z hokejového MS. Návrat Ruska může šampionát připravit o sponzory i soupeře

Škoda Auto hrozí odchodem z hokejového MS. Návrat Ruska může šampionát připravit o sponzory i soupeře

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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