Škoda Auto hrozí odchodem z hokejového MS. Návrat Ruska může šampionát připravit o sponzory i soupeře

Když se řekne mistrovství světa v ledním hokeji, českým fanouškům se vedle národního týmu vybaví také jedna automobilová značka. Škoda Auto je s turnajem spojena od roku 1993 a patří k jeho nejviditelnějším a nejdéle působícím partnerům.
Teď ale právě tato spolupráce může být ohrožena. Automobilka oznámila, že v případě návratu Ruska na světový šampionát přehodnotí svou další účast v roli sponzora.
Nejde přitom o osamocený postoj. Podle agentury AP zvažují omezení nebo ukončení podpory také další partneři, mezi nimi Strauss, Nokian Tyres a AJ Products.
Mezinárodní hokejová federace se tak dostává do situace, kdy jedno právní rozhodnutí může otevřít mnohem širší sportovní, organizační i ekonomický konflikt.
Arbitráž rozhodla, ale tím problém neskončil
Jádrem sporu je rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS, které zasahuje do vyloučení ruských týmů z mezinárodních soutěží. Ruské reprezentace byly vyřazeny po invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Rozhodnutí arbitráže vytváří pro IIHF nový právní rámec. Neznamená však, že lze jednoduše přidat Rusko do turnajového rozpisu a pokračovat, jako by se nic nestalo.
Federace musí řešit bezpečnost, cestování, vízové podmínky a samotnou organizaci soutěží. Především však čelí odporu dalších účastníků.
Sedm evropských federací, včetně české, finské, švédské, norské, dánské, lotyšské a rakouské, podle AP deklarovalo, že proti ruskému týmu nenastoupí.
Co když se zápasy vůbec neodehrají?
Hokejový šampionát stojí na jednoduchém předpokladu: účastníci přijedou a budou proti sobě hrát.
Jenže pokud se několik federací odmítne postavit jednomu soupeři, vzniká problém, který nelze vyřešit pouhým odkazem na sportovní kalendář.
Organizátoři by museli řešit kontumace, pořadí ve skupinách, televizní program i dopady na další týmy. Změna výsledku jediného zápasu může ovlivnit postupy do vyřazovací části a tím i sportovní důvěryhodnost turnaje.
Rusko podle zveřejněných informací očekává, že případné odmítnutí soupeřů nastoupit povede ke kontumačním vítězstvím.
Jenže právní možnost účasti a faktická schopnost uspořádat plnohodnotný turnaj nejsou totéž.
Sponzoři představují další problém
Škoda Auto má v celém sporu mimořádnou váhu právě díky dlouhé historii svého partnerství. Pokud by skutečně odešla, nebyla by to jen ztráta známého loga kolem ledové plochy.
Dlouhodobí sponzoři přinášejí turnaji peníze, stabilitu a důvěru dalších obchodních partnerů.
Navíc nejde pouze o Škodu. Pokud by podporu omezilo několik společností současně, mohla by IIHF čelit nepříjemnému finančnímu tlaku právě ve chvíli, kdy musí řešit i organizační komplikace.
Zatím ovšem není na místě tvrdit, že sponzoři již odešli nebo že je šampionát bezprostředně finančně ohrožen. Veřejné výhrady a hrozby přehodnocení smluv jsou významné, ale definitivní obchodní rozhodnutí mohou teprve přijít.
IIHF bude muset vyřešit víc než účast jedné reprezentace
Celá situace ukazuje slabinu představy, že sportovní arbitráž může sama o sobě ukončit politicky a bezpečnostně citlivý spor.
CAS rozhoduje o právní stránce věci. IIHF ale zůstává odpovědná za soutěž, kterou musí být možné skutečně odehrát.
A pokud proti určitému řešení současně vystupují reprezentace, federace a dlouhodobí sponzoři, nestačí pouze oznámit, kdo má právo nastoupit.
Pro český hokej má spor zvláštní význam. Týká se postoje národní federace i firmy, která desítky let patří k nejvýraznějším partnerům světového šampionátu.
Následující rozhodnutí tak nebudou vypovídat jen o tom, zda se Rusko vrátí. Ukážou také, jakou autoritu má IIHF ve chvíli, kdy se právní verdikt střetne s postojem velké části hokejového prostředí.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Associated Press – Ice hockey world championship sponsors increase pressure on IIHF over Russia's return [2].