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Základ nejslavnějšího ruského tanku ukradli v USA. Přes oceán ho propašovali jako obyčejný traktor

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Americký vynálezce nabízel tank vlastní armádě marně. Koupili ho Sověti a o šest let později Britové, oba bez věže a oba s papíry na traktor.
Christieho tank M1931 při předvádění

Christieho tank M1931 při předvádění

Zdroj: US Army/Wikimedia, volné dílo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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