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Milan Šteindler se po dvaceti letech vrací k režii, točí komedii se Čtvrtníčkem a Chaloupkovou

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Herec a režisér Milan Šteindler se po dvacetileté pauze opět vrací k režii. Naposledy natočil nepříliš povedenou komedii O život (2007). Nyní se svým štábem začal v Brně točit černou komedii Až na ten konec dobrý (foto) s Petrem Čtvrtníčkem a Vandou Chaloupkovou v hlavních rolích. Informovala o tom Eva Albrechtová z distribuční firmy Bontonfilm.
Milan Šteindler se po dvaceti letech vrací k režii, točí komedii se Čtvrtníčkem a Chaloupkovou

Milan Šteindler se po dvaceti letech vrací k režii, točí komedii se Čtvrtníčkem a Chaloupkovou

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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