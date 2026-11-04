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Pandur v Myslejovicích plaval. Český T-72M4 CZ si to vzal po dně

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Při hlubokém brodění se český tank opírá pásy o dno. Nad vodou zůstává sací komín, který přivádí vzduch motoru i osádce. V Myslejovicích si tankisté vyzkoušeli i jízdu v pětimetrové hloubce.
Zelený tank T-72M4 CZ najíždí na terénní hranu, za ním je les

Zelený tank T-72M4 CZ najíždí na terénní hranu, za ním je les

Zdroj: Adam Hauner / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 18:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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