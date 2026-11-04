Pandur v Myslejovicích plaval. Český T-72M4 CZ si to vzal po dně

Když se český T-72M4 CZ při výcviku v Myslejovicích schoval pod hladinu, řidič dál vedl pásy po dně. Motor i osádka přitom dostávaly vzduch z jediného sacího komínu. K jízdě v několikametrové hloubce ale samotná trubka nestačí.
V červnu 2023 se u Myslejovic na Vyškovsku sešly dva způsoby, jak dostat obrněnec přes vodu. Kolové Pandury a pásová bojová vozidla pěchoty BVP-2 se podle
zprávy z armádního cvičení držely na hladině. Tank T-72M4 CZ sjel z břehu a zmizel pod ní. I když voda zakryla věž, pásy dál zabíraly o dno.
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Pod hladinou pořád rozhodují pásy
Na vodě záleží na tom, co nese hmotnost stroje a o co se opírá jeho pohon. U plovoucího obrněnce zajišťuje první úkol vztlak. Za druhé světové války třeba
Sherman DD získal potřebný výtlak díky plátěné nástavbě a po hladině ho hnaly vrtule. Český tank váží v bojové konfiguraci podle technického listu ministerstva obrany 48 tun. Při hlubokém brodění ho ženou pásy po dně. Na konci musí být břeh, na který se tank dokáže vyškrábat. BVP-2 z pražské přehlídky ukazuje druhý typ vozidla z myslejovického výcviku. BVP-2 překonávalo vodu plavbou na hladině.
Technický list uvádí pro připravený stroj nejvýše pět metrů hloubky a vodní překážku širokou až 500 metrů. Jak hluboko je přitom samotný tank? Horní okraj zaměřovače je na souši 2,72 metru nad zemí. Na rovném dně by ho při pětimetrové hloubce zakrývalo ještě zhruba 2,3 metru vody. Je to představa podle rozměrů v katalogu. Na cvičišti se hloubka i náklon tanku mění s profilem dna.
Jedním komínem dýchá osádka i motor
Pod vodou zabírá stejný diesel jako na souši. Spaluje naftu a přes převodovku dál pohání pásy. Při
české modernizaci T-72 dostal tank motor Perkins a automatickou převodovku Allison. Pro jízdu pod vodou se podle armádního popisu z Myslejovic přivádí venkovní vzduch komínem, jehož ústí zůstává nad hladinou. Tudy dostává čerstvý vzduch osádka a motor bere kyslík potřebný ke spalování.
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Tank musí zároveň udržet vodu venku. Před jízdou technici utěsňují otvory a ověřují těsnost stroje. Výfuk má vlastní cestu, oddělenou od sání.
Armádní reportáž z výcviku v Boleticích uvádí mezi prvky brodicí výbavy také výfukové klapky a kryty chladičů. Zakrytí chladičů má svou cenu. Podle popisu výcviku na Libavé je v této konfiguraci jízda po souši omezená kvůli riziku rychlého přehřátí motoru. Řidiči pod vodou zbývá hlavně kurz
Komín pomáhá i s orientací. Při
cvičení v Myslejovicích v roce 2011 měla osádka obraz z kamery na jeho vrcholu. Řidič měl vlastní vodítko. Gyropolokompas mu ukazoval, o kolik se odchýlil od zvoleného směru. Když se odchýlil víc, pomohly pokyny vysílačkou. Přes běžné průzory může být v kalné vodě brzy vidět sotva něco. Při jízdě pod vodou zmizí z dohledu korba i věž T-72M4 CZ. Řidič v kalné vodě hlídá směr podle gyropolokompasu.
S jízdou pod vodou se na stejném cvičišti pojil i nácvik vyproštění, který už v roce 2011 zachytila
reportáž TV Nova. Na břehu při výcviku čeká záchranná a vyprošťovací skupina. Při ukázce v Myslejovicích v roce 2015 předvedli potápěči a obsluha vyprošťovacího tanku, jak dostat nepojízdný stroj ven. Tankisté ve Vyškově nacvičují i nouzové opuštění zaplaveného prostoru s dýchacím přístrojem. To je krajní možnost pro případ, že stroj nepůjde bezpečně vytáhnout i s osádkou.
Vhodné dno, sjízdné břehy, utěsněný tank a zajištění na břehu vysvětlují, proč armádní zpráva z roku 2023 zmiňuje také pontony a objížďku. Pět metrů v technickém listu říká, jak hluboko může připravený T-72M4 CZ jet. O tom, jestli vůbec stojí za to vjet do vody, rozhoduje až konkrétní místo.