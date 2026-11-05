Češi tuhle surovinu znají hlavně ze sladké kaše. Přitom nahradí jíšku i strouhanku

Řízky jsou naklepané, vajíčko rozšlehané a pánev se pomalu nahřívá. Pak sáhnete do skříňky pro strouhanku a pytlík je prázdný. Do obchodu se vám nechce a ve spíži stojí jen balení, ze kterého si obvykle chystáte snídani. Večeři zachrání i ono.
Vločky z hrnku umí i slaně
Ovesné vločky se v mnoha kuchyních objevují hlavně ráno na snídani. Sladká kaše je ale jen jedna z možností. Klasické vločky se dají uvařit i naslano, třeba ve vývaru se zeleninou, houbami nebo vejcem.
Stejné vločky zastanou i práci, kterou obvykle svěřujeme mouce a pečivu. Obalí řízek místo strouhanky a zahustí polévku místo jíšky. Jsou levné a koupíte je v každém obchodě, takže se vyplatí mít balení vždycky po ruce.
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Obalujete stejně jako v klasickém trojobalu, poslední vrstvu ale tvoří vločky:
maso obalte v mouce, protáhněte ho rozšlehaným vejcem, nakonec ho obalte ve vločkách.
Každá vločka je pevný plátek lisovaného zrna. Obal z nich proto zezlátne a pořádně křupe, ať řízek smažíte, nebo pečete. Hrubost obalu určíte mixérem: čím déle vločky mixujete, tím jemnější obal vznikne. Celé vločky na mase nechávají mezery a ty vyplní jemnější podíl. Vyplatí se proto část vloček nechat celou a část rozmixovat najemno.
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Ochutit můžete přímo vločky. Kromě soli jim neuškodí sladká paprika, kmín, trocha nastrouhaného tvrdého sýra nebo sušená petrželka, k vepřovému se hodí majoránka. Samy vločky přidají obalu jemnou oříškovou chuť.
Pojivo do sekané i bramboráků
Strouhanka v kuchyni slouží i jako pojivo, a i tady ji vločky zastoupí. Do sekané nebo karbanátků je přidejte celé nebo namleté. Stejně poslouží v zeleninových plackách a v nádivkách.
Mletými vločkami zahustíte i těsto na bramboráky místo mouky. Kdo nechce mixovat, koupí mleté ovesné vločky hotové a sype je rovnou z balení, stejně jako strouhanku.
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Jíška i zásmažka znamenají opékat mouku na tuku a hlídat, aby se nepřipálila. S vločkami tenhle krok odpadá a není potřeba je ani předem opražit. Do polévky nebo omáčky se hodí klasické vločky, tedy velké lisované celé zrno. Nasypte je přímo do horkého pokrmu a krátce provařte.
Klasické ovesné vločky zahustí polévku bez opékání mouky na tuku. Ilustrační foto. Zdroj: betül nur akyürek / Pexels.
Začněte menší dávkou a dejte vločkám chvíli čas, v horké tekutině výrazně nabobtnají. Kdyby polévka zhoustla víc, než chcete, doladíte ji vývarem nebo vodou. Hladkou polévku bez kousků získáte, když vločky před podáváním rozmixujete tyčovým mixérem spolu s ostatním obsahem hrnce. Jiná možnost je semlít je předem na prášek a ten do polévky vmíchat.
Polévka zhoustne díky beta-glukanu, rozpustné vláknině z ovsa, která se při zahřívání v tekutině mění v gel. Finské výzkumné centrum VTT ve studii publikované v roce 2004 zjistilo, že polévky s beta-glukanem z ovsa nebo ječmene byly hustší, ve vyšší koncentraci ale tlumily část chuti. Tatáž vláknina podle studií snižuje LDL cholesterol, jak v časopise Výživa a potraviny 3/2024 připomněla MUDr. Václava Kunová ze Společnosti pro výživu.
Přečtěte si také: Otočte starou bábovkovou formu po babičce. 1 značka na dně prozradí, jestli máte obyčejný kus, nebo raritu za 4 800 Kč Pozor při bezlepkové dietě
Ovesné vločky nelze automaticky považovat za bezlepkové. Předpisy EU řadí oves mezi obiloviny, které lepek obsahují, a na obalu běžných vloček proto najdete alergen. Navíc se do ovsa může cestou z pole do balení přimíchat pšenice, žito nebo ječmen.
Kdo drží bezlepkovou dietu, má kupovat jen vločky s označením „bez lepku“, u kterých musí být oves zpracovaný tak, aby nedošlo ke kontaminaci. Většina stabilizovaných pacientů s celiakií oves snáší, ovšem jen nekontaminovaný s tímto označením, tedy s obsahem lepku pod 20 mg/kg. Výzkum ale pokračuje a část pacientů oves nesnáší. Než vločky zařadíte do jídelníčku, poraďte se s lékařem nebo nutričním terapeutem.
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