Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Drony změnily taktiku na Ukrajině. Proč tanky a dělostřelectvo zůstávají důležité

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Drony změnily pozorování a tempo boje na Ukrajině. Konvenční prostředky zůstávají důležité, ale jejich použití musí reagovat na viditelnější bojiště.
Uniformovaný člověk stojí před bílým bezpilotním letounem na travnaté ploše

Uniformovaný člověk stojí před bílým bezpilotním letounem na travnaté ploše

Zdroj: Максим Суботін / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Reklama
Další články z Zbrojopis
Aktivní ochrana tanků: Jak systém Trophy zachraňuje posádku, ale ohrožuje vlastní pěchotu
Aktivní ochrana tanků: Jak systém Trophy zachraňuje posádku, ale ohrožuje vlastní pěchotu
Zbraň z laciného plechu drtila precizní frézovanou ocel. Čiré válečné zoufalství stvořilo technologický zázrak
Zbraň z laciného plechu drtila precizní frézovanou ocel. Čiré válečné zoufalství stvořilo technologický zázrak

Když se na frontách druhé světové války ozval kulomet MG 42, spojenečtí vojáci věděli, že jde do tuhého....

Západ se bál titanové stíhačky. Když pilot uletěl do Japonska, našli nerez a elektronky
Západ se bál titanové stíhačky. Když pilot uletěl do Japonska, našli nerez a elektronky

Když v září 1976 sovětský pilot Viktor Bělenko přistál s přísně tajným letounem MiG-25 na civilním letišti...

Pět věcí, které ve slavných válečných filmech nesedí: Vojín Ryan, U-571 i Jan Žižka
Pět věcí, které ve slavných válečných filmech nesedí: Vojín Ryan, U-571 i Jan Žižka

Pět slavných válečných filmů a pět rozdílů oproti historii: od záchrany vojína Ryana přes britskou Enigmu...

Přiletěli vrtulníky, dál museli na koních. Američany v Afghánistánu potrápila i sedla
Přiletěli vrtulníky, dál museli na koních. Američany v Afghánistánu potrápila i sedla

V roce 2001 se američtí vojáci v afghánských horách učili jezdit na koních. Moderní spojení doplnily opravy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.