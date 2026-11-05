PS5 se blíží ke 100 milionům, ale Sony má důvod k obavám. Nová čísla odhalují výrazný propad

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Společnost Sony zveřejnila 5. listopadu hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2026 a spolu s nimi také aktuální čísla herní divize PlayStation. Na první pohled má důvod ke spokojenosti.
PlayStation 5 dosáhl celosvětově 97,9 milionu dodaných kusů a od symbolické hranice 100 milionů jej dělí pouhých 2,1 milionu konzolí. Při podrobnějším pohledu na výsledky se však ukazuje, že prodeje hardwaru výrazně zpomalují.
Od začátku července do konce září 2026 Sony dodala obchodním partnerům 2,6 milionu konzolí PS5. Ve stejném období předchozího roku to byly 4 miliony kusů. Meziročně tak dodávky klesly o 1,4 milionu konzolí, tedy přibližně o 35 procent. Pro PlayStation jde o citelný pokles, který kontrastuje s rostoucím počtem uživatelů a prodaných her.
PS
Foto: magnific
Důležité je také rozlišovat mezi dodávkami do obchodní sítě a skutečnými nákupy zákazníků. Sony v případě hardwaru vykazuje takzvané sell-in údaje, tedy konzole dodané distributorům a prodejcům. Číslo 97,9 milionu proto automaticky neznamená stejný počet konzolí prodaných koncovým zákazníkům.
Zpomalení ovšem nemusí být samo o sobě překvapivé. PlayStation 5 vstoupil na trh v listopadu 2020 a letos slaví šesté narozeniny. Sony už má za sebou období, kdy konzoli kupovali především noví zájemci, a stále větší význam pro její podnikání získává samotný herní ekosystém.
Konzolí se prodává méně, hráči ale utrácejí za hry
Právě prodeje softwaru ukazují podstatně příznivější vývoj. Za červenec až září se na platformách
PlayStation 4 a PlayStation 5 prodalo dohromady 88,2 milionu plných her, což představuje meziroční nárůst o 7,9 milionu kusů. Z tohoto objemu připadlo 8,2 milionu na tituly vlastní produkce Sony, tedy o 1,9 milionu více než před rokem.
Pozornost zaslouží také pokračující přesun hráčů k digitální distribuci. Celých 78 procent prodaných plných her tvořily digitální kopie. Ve stejném období předchozího roku jejich podíl dosahoval 72 procent. Fyzické edice tak představují už jen přibližně pětinu prodaných her.
Sony zároveň oznámila 127 milionů měsíčně aktivních uživatelů PlayStation, což je o osm milionů více než před rokem. Tento údaj zahrnuje unikátní účty, které v posledním měsíci čtvrtletí využily online hraní nebo služby PlayStation. Nejde tedy výhradně o majitele PS5 ani o počet předplatitelů PlayStation Plus.
Z obchodního hlediska je zajímavý právě rozdíl mezi klesajícími dodávkami nových konzolí a rostoucím počtem prodaných her. Sony nemusí být odkázána pouze na získávání dalších majitelů hardwaru. Stávající uživatelská základna představuje rozsáhlý trh pro nové tituly, digitální distribuci i síťové služby.
Marvel’s Wolverine už překonal 2,4 milionu kopií
Vedle výsledků konzole zveřejnila Sony také první výraznější prodejní čísla hry Marvel’s Wolverine. Novinka studia Insomniac Games, které stojí za sérií Marvel’s Spider-Man, vyšla 15. září 2026 exkluzivně pro PlayStation 5.
K 4. listopadu, tedy 50 dní po uvedení na trh, dosáhla hra 2,4 milionu prodaných kopií. Jde o skutečné prodeje koncovým zákazníkům, nikoliv pouze o dodávky obchodníkům.
Pro určité srovnání lze připomenout hru ASTRO BOT, která podle dřívějších údajů Sony dosáhla 1,5 milionu prodaných kopií za 58 dní od vydání. Wolverine tuto hranici překonal v kratším období. Obě hry sice oslovují odlišné publikum, výsledek ale dokládá značný komerční potenciál nové komiksové značky.
Na druhou stranu Marvel’s Spider-Man 2, další hra od Insomniac Games, dosáhla podle Sony 2,5 milionu prodaných kopií už během prvního dne. Wolverine tedy zatím nepředvedl stejně rychlý start jako pavoučí superhrdina, přesto během necelých dvou měsíců oslovil miliony zákazníků.
Hra navíc dorazila až v závěru sledovaného finančního čtvrtletí, takže její listopadové prodejní číslo nelze přímo srovnávat s celkovým objemem her prodaných do 30. září.
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