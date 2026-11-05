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PS5 se blíží ke 100 milionům, ale Sony má důvod k obavám. Nová čísla odhalují výrazný propad

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PlayStation 5 se přiblížil hranici 100 milionů dodaných kusů, jenže aktuální výsledky Sony ukazují citelné zpomalení. Daří se naopak prodeji her a Marvel’s Wolverine už překonal 2,4 milionu kopií. Co dalšího čísla odhalují?
PS5 se blíží ke 100 milionům, ale Sony má důvod k obavám. Nová čísla odhalují výrazný propad

PS5 se blíží ke 100 milionům, ale Sony má důvod k obavám. Nová čísla odhalují výrazný propad

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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