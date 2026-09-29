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Ruská propaganda slibovala raketu, kterou nelze sestřelit. Jediný fyzikální zákon ale v poslední fázi letu kompletně mění pravidla hry

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Ruská letecká střela Ch-47M2 Kinžal je prezentována jako nezranitelná hypersonická zbraň. Proč je ve skutečnosti upraveným Iskanderem a co s ní dělá hustý vzduch?
Stíhací letoun MiG-31K nesoucí pod trupem těžkou balistickou střelu Ch-47M2 Kinžal během letu

Stíhací letoun MiG-31K nesoucí pod trupem těžkou balistickou střelu Ch-47M2 Kinžal během letu

Zdroj: Administrativa prezidenta Ruska / Wikimedia CC 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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