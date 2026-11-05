GTA 6 a umělá inteligence: Šéf Take-Two vysvětlil, co Rockstar odmítá svěřit AI

Foto: Magnific
Jen dva týdny před plánovaným vydáním
Grand Theft Auto 6 se znovu otevřela otázka využívání umělé inteligence při vývoji hry. Strauss Zelnick, generální ředitel společnosti Take-Two Interactive, během rozhovoru pro The Wall Street Journal vysvětlil, proč Rockstar Games považuje za důležité vytvářet své herní světy vlastními silami. Zároveň ale připustil, že technologie označované jako AI jsou běžnou součástí herního průmyslu a jejich význam dál poroste.
Zelnick vystoupil 4. listopadu na konferenci WSJ Tech: California, kde se rozhovor stočil od očekávaného vydání GTA 6 k technologickým postupům herních studií. Připomněl přitom, že označení umělá inteligence dnes zahrnuje řadu velmi odlišných nástrojů, které hráči často házejí do jednoho pytle.
Podle jeho slov spotřebitelé stále častěji odmítají představu, že by se na jejich oblíbených hrách podílela AI. To ovšem neznamená, že vývojáři nemohou využívat strojové učení nebo automatizované systémy. Ty jsou v různých podobách součástí herního vývoje už dlouhá léta.
GTA
Foto: Magnific
„Grand Theft Auto je vytvářeno ručně,“ zdůraznil Zelnick během rozhovoru. Právě tento přístup podle něj odlišuje práci Rockstaru od představy, že by celý herní svět dokázal na základě několika příkazů vygenerovat počítač.
Umělá inteligence není totéž co generování obsahu
Zelnickova slova navazují na jeho vyjádření z února letošního roku. Tehdy v rozhovoru pro GamesIndustry.biz prohlásil, že generativní umělá inteligence nemá při vytváření GTA 6 žádnou roli. Herní světy Rockstaru podle něj vznikají postupně, od jednotlivých budov přes ulice až po celé čtvrti.
Tady je důležité rozlišovat dva pojmy. Zatímco klasické AI systémy mohou řídit chování nehratelných postav, hledání cest nebo další herní mechanismy, generativní AI dokáže na základě zadání vytvářet například obrázky, dialogy, hudbu či grafické objekty.
Pokud tedy někdo řekne, že
GTA 6 využívá umělou inteligenci, samo o sobě to ještě neznamená, že vývojáři nechali algoritmus navrhovat budovy ve Vice City nebo vytvářet grafiku do herních obchodů.
Take-Two se přitom novým technologiím nijak nevyhýbá. Zelnick už dříve hovořil o stovkách experimentů a nasazení nástrojů AI napříč společností. Jejich smyslem je především zefektivnění práce a zkrácení některých vývojových procesů. Konkrétní využití jednotlivých nástrojů přímo při tvorbě GTA 6 však veřejně detailně nepopsal.
Proč Rockstar nechce přenechat tvorbu světa algoritmům
Grand Theft Auto nikdy nestálo pouze na rozloze otevřeného světa. Podstatnou součástí série jsou drobné detaily, satirické reklamy, fiktivní společnosti, osobitý humor a prostředí, které reaguje na americkou kulturu. Právě souhra těchto prvků vytváří charakteristickou atmosféru jednotlivých dílů.
V případě GTA 6 tak nejde jen o počet budov nebo velikost mapy. Důležité je také to, jak spolu jednotlivé části světa souvisejí a zda působí jako jeden promyšlený celek. Generativní nástroj sice dokáže vytvořit množství samostatných objektů, ale jejich kvalita a smysluplné zasazení do hry zůstávají samostatným tvůrčím úkolem.
Zelnick dlouhodobě odmítá také představu, že nové AI nástroje automaticky umožní malým týmům vytvářet hry srovnatelné s GTA. Technologie podle něj mohou usnadnit výrobu jednotlivých částí hry, samotný komerční úspěch však nezaručí. K tomu je potřeba kreativita, zkušenosti a schopnost vytvořit něco, co hráče skutečně zaujme.
Jeho postoj tedy není odmítáním umělé inteligence jako takové. Spíše rozlišuje mezi nástrojem, který vývojářům pomáhá, a technologií, která by měla jejich tvůrčí práci přímo nahrazovat.
Pro hráče je podstatné také to, že současná vyjádření nepřinášejí žádné nové potvrzení o použití generativní AI v samotném GTA 6. Dosavadní oficiální stanovisko zůstává stejné: Rockstar vytváří herní svět vlastními silami.
Grand Theft Auto 6 má vyjít 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Teprve po vydání bude možné podrobněji posoudit, jak daleko Rockstar posunul podobu otevřeného světa a zda jeho důraz na ruční tvorbu přinesl očekávaný výsledek.
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