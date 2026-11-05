Inflace v říjnu zpomalila na 2,4 %, potraviny meziročně zlevnily

Inflace v říjnu zpomalila na 2,4 %, potraviny meziročně zlevnilyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Inflace v říjnu zpomalila na 2,4 %, potraviny meziročně zlevnilyZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 05.11.2026 08:37
Americký zbrojní koncern Lockheed Martin potvrdil koncem října dva významné kontrakty s americkými...
Návrat elektronické evidence tržeb se blíží a podnikatelé mohou začít s přípravami. Na portálu MOJE daně už...
Na českém trhu práce v září mírně ubylo nezaměstnaných a zároveň vzrostl podíl pracujících. Míra...
Posílení personálu, modernizace vojenské techniky a zvýšení připravenosti ozbrojených sil patří mezi hlavní...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →