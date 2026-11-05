Český turista se na Hochkönigu vážně zranil. Záchrana ze zasněžené rokle trvala téměř celou noc

Český turista se na Hochkönigu vážně zranil. Záchrana ze zasněžené rokle trvala téměř celou nocPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Český turista se na Hochkönigu vážně zranil. Záchrana ze zasněžené rokle trvala téměř celou nocZdroj: Uoaei1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 05.11.2026 07:36
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