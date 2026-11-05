Tenhle smaltovaný hrnec z dob socialismu nevyhazujte. Na bazarech se prodává i za 550 Kč

Znáte to z vyklízení sklepa nebo chalupy? V rohu stojí obří otlučený hrnec a ruka ho už nese k popelnici. Rodinný poklad to nebude, praktickou hodnotu ale mít může. V inzerátech se podobné kusy objevují za částky, které člověka cestou k popelnici zastaví.
Starý obr může vyjít levněji než nový hrnec
Na Bazoši je k 4. listopadu 2026 inzerát na velký smaltovaný hrnec NORMA s původní poklicí, za který prodávající zatím požaduje 550 Kč. Zda se za tuto částku skutečně prodá, inzerát neukáže a nabídka se navíc může kdykoli změnit. Má objem zhruba 34 litrů a průměr 40 cm. Podle inzerátu jde o československou výrobu, rok výroby v něm uvedený není.
Na velikosti hodně záleží. Menší hrnce Sfinx se ve stejné době nabízejí výrazně levněji a nový hrnec z obchodu přitom může přijít dráž než starý obr s poklicí.
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Hrnec Velikost Cena k 4. 11. 2026 Starý NORMA s poklicí, inzerát na Bazoši cca 34 litrů, průměr 40 cm 550 Kč Sfinx bez poklice, inzerát na Bazoši průměr 22 cm 250 Kč Sfinx, inzerát na Bazoši průměr 15 cm 150 Kč Nový SFINX Standard bez poklice 11 litrů, průměr 28 cm 663 Kč Logo Sfinx stáří hrnce neprozradí
Když na dně najdete logo Sfinx, o stáří hrnce to samo nic neřekne. Značka je starší než socialismus. Za první republiky ji používala českobudějovická smaltovna, podle ředitelky Muzea smaltu a smaltovaného nádobí Jindry Šmídové tehdy nejvýznamnější výrobce kuchyňského smaltu.
Logo Sfinx samo o stáří smaltovaného nádobí nic neprozradí. Ilustrační foto. Zdroj: Patrick Pahlke / Unsplash.
Další kapitola začala s komunistickým převzetím moci v roce 1948. „Smaltovny podlehly znárodnění, všichni výrobci v Československu dostali název Sfinx,“ uvedla v červnu 2022 pro Deník Šmídová. Hrnce SFINX jsou navíc v prodeji dodnes a firma po privatizaci pokračuje jako Belis.
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Co přesně kódy na dně znamenají, není jisté. Čitelné značení ale vyfoťte do inzerátu, aby kupec viděl, co přesně prodáváte.
Proč jeden hrnec stojí víc než druhý
Cenu starého nádobí obecně ovlivňuje, jestli je kus nepoškozený, jestli sadě nechybí žádný díl a kdo ho vyrobil. Doložené je to hlavně u porcelánu, u smaltu jde spíš o obecnou logiku. Prodávající hrnce NORMA uvádí zvenku otlučená místa a patinu, zároveň ale tyto přednosti:
velmi zachovalý vnitřní smalt, hrnec, který neteče, čitelné původní značení pod dnem, původní poklici. Přečtěte si také: Bábovka podle kuchařky z roku 1975 se peče jinak, než jsme zvyklí. Výsledek je nadýchaný jako u babičky
Tytéž věci si zkontrolujte na svém hrnci. Nalijte do něj vodu, abyste viděli, jestli neteče, a prohlédněte vnitřek i okraj.
Do starého hrnce raději květiny než polévku
Bezpečnější využití je dekorace nebo nádoba na květiny, jak podobné hrnce nabízejí i sami inzerenti. Kdo by ve starém hrnci chtěl vařit, měl by vědět, že uvolňování olova a kadmia se ověřuje laboratorní zkouškou výluhu. Pohledem se tedy posoudit nedá.
Bezpečnějším využitím starého smaltovaného hrnce je dekorace nebo nádoba na květiny. Ilustrační foto. Zdroj: Liana S / Unsplash.
Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo jako nebezpečný výrobek barevný smaltovaný hrnek z běžného prodeje, u kterého laboratoř zjistila uvolňování kadmia z okraje. Který hrnek to byl, uvádějí zdroje pod článkem. Hygienici v roce 2023 varovali před možným přechodem olova a kadmia ze skla, porcelánu a keramiky do horkého nebo kyselého jídla. První případ se týká novodobého hrnku a dokument hygieniků o starém smaltu přímo nemluví, takže z nich nelze vyvodit, že by tyto kovy obsahoval starý československý smalt.
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Organismus se kadmia zbavuje dlouho a ukládá ho zejména v játrech a ledvinách. Olovo prochází placentou a děti ho vstřebávají víc než dospělí. Máte-li zdravotní obavy, zejména u dětí nebo v těhotenství, poraďte se s lékařem. Nádobí uváděné dnes na trh má nést slova „pro styk s potravinami“, konkrétní označení použití nebo symbol číše a vidličky, u předmětů zjevně určených pro styk s potravinami to ale povinné není. Dále má nést jméno a adresu odpovědného výrobce, zpracovatele nebo prodejce v EU a údaj umožňující sledovatelnost.
Skutečnou cenu ukáže až prodej
Aukro u aukce zobrazuje vyvolávací částku, kterou si zvolil sám prodejce, takže o prodeji nic nevypovídá. Lepší vodítko dají ukončené aukce, kde někdo přihazoval, ani ty ale nejsou zárukou, že kupec nakonec zaplatil. Podle zjištění webu Energozrouti z dubna 2026 měla jedna nabídka modrého smaltu na Aukru 28 sledujících a žádný příhoz.
Velké kusy inzerenti často předávají jen osobně, u menších využívají zásilkovnu nebo balíkovnu. Do popisu napište objem, průměr a stav vnitřku a hrnec nabídněte třeba jako dekoraci nebo nádobu na květiny.
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Zdroje: https://dum.bazos.cz/inzerat/224788544/cerveny-retro-hrnec.php, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=sfinx+smaltovan%C3%BD+hrnec&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano, https://aukro.cz/hrnce-smaltovane-retro-kvetovany-vzor-csr-7139095190, https://www.datart.cz/hrnec-sfinx-standard-28-cm-11-l.html, https://www.denik.cz/podnikani/smaltovani-cesko/, https://pfannenprofis.com/en/collections/belis, https://mzd.gov.cz/nebezpecne_vyrobky/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnek-smaltovy-cerveny-s-bilymi-puntiky-400-ml/, https://mzd.gov.cz/?p=126354, https://www.hygpraha.cz/wp-content/uploads/2023/12/DOD_HSHMP_28_09_2023_PBU_vyrobky_styk-s-potravinami.pdf, https://www.blesk.cz/clanek/847706, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R1935-20210327, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-38, https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce