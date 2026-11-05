Nejen Zrádci, ale i velkolepé finále SuperStar míří do pražské O₂ areny

O vítězství se utkají ti nejúspěšnější, které až do závěrečného souboje posune divácká podpora. Na pódiu se však představí všech deset finalistů aktuálního ročníku. Večerem bude provázet Leoš Mareš a od 20:20 hodin jej v přímém přenosu odvysílají televize Nova a Markíza.
Pro soutěžící bude SuperFinále vyvrcholením několikaměsíční cesty plné překonávání vlastních hranic. Vystoupení v O₂ areně jim přinese příležitost zažít atmosféru velkého koncertu a ukázat, jak daleko se od svého prvního castingu posunuli. Bezprostřední podpora publika, napětí před posledním verdiktem i radost z vítězství se spojí v prostoru, který je pro mnoho zpěváků symbolem splněného profesního snu.
„O₂ arena nám dává prostor připravit večer s velkou koncertní energií a zároveň zachovat to, co dělá SuperStar výjimečnou – sledovat cestu soutěžících a emoce, které s nimi diváci prožívají. Pro mladého zpěváka je vystoupení před takovým publikem obrovskou výzvou. Naším cílem je vytvořit podmínky, v nichž dokáže naplno ukázat, co v něm je,“ říká režisér a kreativní producent show Pepe Majeský.
Finálová desítka nejlepších
Letošní SuperStar už přinesla řadu výrazných hlasů, nečekaných objevů i náročných rozhodnutí. Po castingových kolech následoval SuperVýběr, ve kterém se padesátka nejlepších představila s živou kapelou před publikem složeným z jejich blízkých. Soutěžící museli přesvědčit nejen svým hlasem, ale i schopností zvládnout trému, pracovat s hudebním doprovodem a předat emoci.
Dalším klíčovým krokem byl semifinálový přímý přenos, ve kterém se představila TOP 20 a ze kterého vzešla finálová desítka ve složení: Adam Jalč, Adam Hlůžek, Samuel Dózsa, Filip Kaleta, Polina Babiy, Natálie Schielová, Karolína Pelíšková, Kristián Holer, Nikolas Draškovič a Gaia Anzari. Následující večery postupně rozhodnou, kdo se probojuje až do SuperFinále. Každé vystoupení tak bude další příležitostí získat si přízeň diváků a přiblížit se k vytouženému titulu.
Na pódiu O₂ areny se během závěrečného večera představí všech deset finalistů letošního ročníku. O samotné vítězství se však utkají už jen ti, které diváci pošlou až do rozhodující fáze soutěže. SuperFinále tak bude i společným návratem k hlasům a osobnostem, které daly aktuálnímu ročníku jeho podobu.
Leoš Mareš: Kde jinde?
Večerem bude diváky provázet moderátor Leoš Mareš, který je součástí cesty soutěžících už od castingů. Jejich příběhy tak s nimi prožije od prvního setkání až po vyhlášení nové SuperStar.
„Každý, kdo se hlásí do SuperStar, sní o tom, že jednou vystoupí v O₂ areně. Letos se tento sen našim finalistům poprvé splní. Sleduji je od castingů a vidím, jaký kus cesty ušli od prvních nejistých tónů až po vystoupení, při kterých vám naskakuje husí kůže. Teď je čeká pódium, na kterém stojí světové hvězdy, a tisíce fanoušků přímo před nimi. Kde jinde by měla mít SuperStar své SuperFinále?“ říká Leoš Mareš.
O tom, kdo nakonec získá titul SuperStar 2026 a finanční výhru ve výši 2 milionů korun, rozhodnou diváci. Ti, kteří se stanou součástí publika v O₂ areně, navíc zažijí rozhodující vystoupení i vyhlášení výsledků naživo.
Zdroje: TV Nova