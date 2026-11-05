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Nejen Zrádci, ale i velkolepé finále SuperStar míří do pražské O₂ areny

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Stejně jako o vítězi show Zrádci se o nové české SuperStar rozhodne v největší tuzemské sportovní hale. Rozhodující souboj o titul SuperStar se odehraje 9. prosince v pražské O₂ areně.
Nejen Zrádci, ale i velkolepé finále SuperStar míří do pražské O₂ areny

Nejen Zrádci, ale i velkolepé finále SuperStar míří do pražské O₂ areny

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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