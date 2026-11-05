Patová situace v Přibyslavi: Nebyl žádný návrh na nové vedení města

Patová situace v Přibyslavi: Nebyl žádný návrh na nové vedení městaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Patová situace v Přibyslavi: Nebyl žádný návrh na nové vedení městaZdroj: Vysočina Tourism
Článek byl publikován 05.11.2026 08:07
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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