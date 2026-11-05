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Patová situace v Přibyslavi: Nebyl žádný návrh na nové vedení města

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Jen čtvrt hodiny trvalo ustavující zasedání zastupitelstva v Přibyslavi na Havlíčkdobrodsku. Nikdo nepodal návrh na starostu, místostarostu ani na členy městské rady, nové vedení města tak nebylo zvoleno. Ve funkci tak zatím zůstali dřívější starosta, místostarostové i radní.
Patová situace v Přibyslavi: Nebyl žádný návrh na nové vedení města

Patová situace v Přibyslavi: Nebyl žádný návrh na nové vedení města

Zdroj: Vysočina Tourism
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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