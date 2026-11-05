Výzkum: zalévání čajových sáčků horkou vodou uvolňuje tisíce mikroplastů

Rychlovarná konvice cvakne, horká voda dopadne na sáček a za pár minut je čaj hotový. Tenhle ranní rituál teď vědci z Turecka napodobili v laboratoři. Zajímalo je, co všechno se ze sáčku dostane do šálku. U plastových sáčků jsou to kromě chuti a barvy i drobná plastová vlákna.
Odkud se vzaly miliardy
Často citované číslo o miliardách částic z jednoho sáčku pochází ze studie McGillovy univerzity z roku 2019. Ta při 95 °C uváděla asi 11,6 miliardy mikročástic a 3,1 miliardy nanočástic z plastového sáčku.
Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) ve stanovisku ze srpna 2025 upozornil, že se extrakty před elektronovým mikroskopem vysušily. Rozpuštěné látky, podle BfR hlavně oligomery plastu, se tak mohly chybně započítat jako částice. Většinu z oněch miliard proto podle BfR vůbec netvoří mikroplasty. U částic nad 1 µm odhaduje institut nadsazení o dva až tři řády. Kontrolní měření jich našlo 5 800 až 20 400 na jeden sáček.
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Vědci se přou hlavně o to, jak drobné částice spolehlivě spočítat. Nová turecká studie do debaty přináší vlastní měření.
Čaj uvařený jako doma
Studii týmu z Recep Tayyip Erdoğan University v tureckém Rize zveřejnil online 13. října 2026 časopis npj Science of Food. Autoři Necla Pehlivan a Kenan Gedik připravili nálevy ze 14 značek sáčkového a 14 značek sypaného čaje. Vodu ohřáli na 95 °C a čaj louhovali 3 minuty, tedy podobně jako při běžné přípravě v kuchyni. V nálevech pak hledali mikroplasty, bisfenol A (BPA) a ftaláty a z výsledků modelovali možné zdravotní riziko.
Podle značky vědci v nálevu z plastových sáčků napočítali stovky až zhruba dva a půl tisíce částic mikroplastů na šálek. U sypaného čaje šlo o desetiny až jednotky částic a lišil se i jejich původ.
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Plastové sáčky Sypaný čaj Mikroplasty na šálek 555–2 498 0,3–2,4 Z čeho částice byly jen polyamidová vlákna směs plastů, hlavně úlomky Odkud podle autorů pocházejí z materiálu sáčku z prostředí a průmyslového zpracování
Polyamid je stejný plast, ze kterého byl vyrobený i sáček. Podle autorů to odpovídá tomu, že se materiál sáčku hydrolyticky rozkládá. Šlo o laboratorní pokus s čaji z tureckého trhu, takže čísla nejde jednoduše přenést na krabičky v českých obchodech. Nová práce má také své meze. Polymer autoři rozlišovali až u kousků větších než 100 µm a nejjemnější nanoplasty jejich postup neodhalí. Turecká čísla tak mohou skutečnost spíš podhodnocovat.
Ani ekologické sáčky nejsou bez částic
Ekologické sáčky jistotu nedávají. Autonomní univerzita v Barceloně v roce 2023 našla zhruba milion nanočástic z jednoho sáčku z kukuřičného bioplastu PLA. V její studii z listopadu 2024 pouštěly částice do nálevu i sáčky z celulózy, nylonu a polypropylenu.
Přečtěte si také: Starý cedník nevyhazujte. S hrstí jehličí z něj vykouzlíte zimní ozdobu skoro zadarmo Stopy BPA v nálevu
Žádný nálev z testovaných plastových sáčků nebyl bez měřitelného množství BPA a ftalátů. Souhrnný index rizika vyšel pod hranicí. BPA ale dosáhl až 21,7 % tolerovatelného denního příjmu, který stanovil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).
Tento limit EFSA v dubnu 2023 snížila zhruba 20 000krát, na 0,2 ng na kilogram tělesné hmotnosti denně. Podle úřadu běžná i vysoká expozice BPA tento limit ve všech věkových skupinách překračuje a představuje zdravotní riziko, hlavně pro imunitní systém, dále pro reprodukční, vývojový a metabolický systém.
V EU od 20. ledna 2025 platí nařízení Komise (EU) 2024/3190. To zakazuje BPA a další nebezpečné bisfenoly v materiálech pro styk s potravinami, mimo jiné v plastech, lepidlech a tiskařských barvách. Počítá přitom s přechodnými lhůtami a velmi omezenými výjimkami.
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Podle stanoviska BfR z 5. srpna 2025 se při tehdejších znalostech poškození zdraví z mikroplastů v čajových sáčcích nečekalo. Důkazy, že mikroplasty lidem škodí, chybějí, dat je ale málo na celkové hodnocení. EFSA komplexní posouzení rizik mikroplastů a nanoplastů v potravinách zatím nemá a připravuje ho pro Evropský parlament do konce roku 2027.
Kdo chce plastů v šálku vypít méně, může zvolit sypaný čaj, který doporučují i autoři nové studie.
Kdo chce omezit mikroplasty v šálku, může sáhnout po sypaném čaji, který doporučují i autoři studie. Ilustrační foto. Zdroj: Jakub Zerdzicki / Pexels.
Které známé značky mají v sáčcích plast, uvádějí zdroje pod článkem. Pokud máte zdravotní obavy, například v těhotenství nebo když pijete hodně čaje, poraďte se s lékařem.
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Zdroje: https://www.iflscience.com/plastic-tea-bags-can-dose-your-brew-with-hormone-disrupting-chemicals-and-thousands-of-microplastics-85052, https://www.nature.com/articles/s41538-026-01175-x, https://www.bfr.bund.de/mitteilung/bfr-bewertet-studie-zu-teebeuteln-und-mikroplastikpartikeln/, https://ddd.uab.cat/record/288661?ln=en, https://sciencesources.eurekalert.org/news-releases/1068917, https://www.sciencealert.com/a-single-tea-bag-could-release-billions-of-microplastics-into-the-body, https://www.efsa.europa.eu/de/topics/microplastics-and-nanoplastics-food, https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bisphenol, https://www.echo24.cz/a/S6Vwf/cajove-sacky-mohou-obsahovat-miliardy-castic-mikroplastu, https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/news/zakaz-eu-tykajici-se-pouzivani-bisfenolu-obchodovani-s-nim-od-20-ledna-2025, https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-food-health-risk, https://www.worldjournal.com/wj/story/121177/9846005