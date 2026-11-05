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Výzkum: zalévání čajových sáčků horkou vodou uvolňuje tisíce mikroplastů

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Dennívýzva
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Rychlovarná konvice cvakne, horká voda dopadne na sáček a za pár minut je čaj hotový. Tenhle ranní rituál teď vědci z Turecka napodobili v laboratoři. Zajímalo je, co všechno se ze sáčku dostane do šálku. U plastových sáčků jsou to kromě chuti a barvy i drobná plastová vlákna. Odkud se vzaly miliardy Často citované číslo […]
Výzkum: zalévání čajových sáčků horkou vodou uvolňuje tisíce mikroplastů

Výzkum: zalévání čajových sáčků horkou vodou uvolňuje tisíce mikroplastů

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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