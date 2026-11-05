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Petr Pavel prozradil svůj důchod: 29 tisíc měsíčně. K tomu ale pobírá vojenskou výsluhu, o které se moc nemluví

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Prezident Petr Pavel je už důchodcem. A jako armádní generál ve výslužbě pobírá nejen starobní penzi, ale také vojenskou výsluhu.
Prezident Petr Pavel s pivem

Prezident Petr Pavel s pivem

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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