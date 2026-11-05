Petr Pavel prozradil svůj důchod: 29 tisíc měsíčně. K tomu ale pobírá vojenskou výsluhu, o které se moc nemluví

Petr Pavel prozradil svůj důchod: 29 tisíc měsíčně. K tomu ale pobírá vojenskou výsluhu, o které se moc nemluvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prezident Petr Pavel s pivemZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 05.11.2026 08:37
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