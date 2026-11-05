Máte ve spíži tyhle sklenice na zavařování z ČSSR? Nevyhazujte je, sběratelé je skupují po kusech

Vyklízíte spíž a v zapomenuté krabici najdete zaprášené sklenice s vybledlým nápisem. Ruka už sahá po tašce na tříděný odpad. Některé staré typy ale lidé opravdu shánějí a rozdíl oproti běžné sklenici poznáte až zblízka.
Koho staré sklenice zajímají
O sklenice z dob Československa zájem je, týká se ale určitých typů, potisků a víček. Na inzertním portálu Bazoš se letos objevily například tyto poptávky:
V září 2026 hledal zájemce sklenice Omnia s československým potiskem, třeba od leča, hořčice nebo okurek, i kusy pro export přes Koospol. Jiný inzerát ze září 2026 se týkal jen potištěných víček Omnia na sklenice 720 ml, nových i použitých, pokud nejsou zničená. Ve zvýrazněném inzerátu z listopadu 2026 někdo shání staré litrové masovky. Kolik si lidé za sklenice říkají Přečtěte si také: Málokdo ví, proč měly skleněné pekáče z ČSSR tenhle zvláštní okraj. Pamětníci odpoví hned
Částky v přehledu jsou požadované ceny z inzerátů na Bazoši na podzim 2026. Za kolik se sklenice nakonec prodaly, z nich nepoznáte.
Co se nabízí Požadovaná cena na Bazoši, podzim 2026 Staré masovky 8 nebo 10 Kč za kus (s víčky nebo ve větším množství) Sklenice ZELÍ s červeným nápisem (ročníky 1983, 1984, 1985 a 1987) nebo modrým (ročník 1988) 30 Kč za kus Retro sklenice s víčkem ve dvou inzerátech 40 až 50 Kč za kus Celá sada retro sklenic 14 kusů za 100 Kč Nepoškozené litrové sklenice Inwald s víčkem 200 Kč za kus
Podle odhadu jednoho magazínu mají masově vyráběné bezbarvé sklenice zpravidla hodnotu v řádu desítek korun. Nejvyšší požadovanou částku jsme našli u Inwaldek, které se nabízejí jako dekorace do retro interiéru.
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Velké částky, o kterých se občas dočtete, se týkají zámořských rarit. Kanadskou sklenici Standing Beaver z 90. let 19. století odhadla aukční síň Miller & Miller před aukcí podle tiskové zprávy ze srpna 2024 na 14 000 až 17 000 kanadských dolarů. Ceny českých sklenic v inzerátech jsou úplně jinde.
Jak poznáte, co máte doma
Typ prozradí hlavně uzávěr a potisk. Při určení pomůže popis z tiskové zprávy Národního zemědělského muzea z července 2020:
Omnii poznáte podle hliníkového víčka, které zavírala takzvaná hlava. Na domácím trhu se prodávala od roku 1964. Masovka má čtyřboký pryžový kroužek, skleněné víčko a velké plechové šroubovací víčko. Sklenice Inwald patří mezi patentní typy se skleněným víčkem. Můžete ji mít po babičce a může být i starší než ČSSR. Přečtěte si také: Bábovka podle kuchařky z roku 1975 se peče jinak, než jsme zvyklí. Výsledek je nadýchaný jako u babičky
Omnie stáří neprozradí, protože se u nás prodávají od roku 1964 a lidé je používají dodnes. Do doby ČSSR sklenici nejspolehlivěji zařadíte podle potisku s ročníkem. Pak vezměte sklenici do ruky: u kupců pomáhá původní víčko nebo uzávěr, zatímco trhlinka či ťuknuté hrdlo cenu sráží.
Typ staré sklenice prozradí uzávěr a potisk, stáří nejspolehlivěji potisk s ročníkem. Ilustrační foto. Zdroj: Dan Dennis / Unsplash. Na poličku ano, na okurky raději novou
Americké univerzitní poradny Penn State a SDSU v doporučeních z let 2023 až 2025 radí nechat starožitné sklenice na dekoraci. Jedna z amerických poraden nedoporučuje zavařovat ani ve vintage sklenicích, jiná starší kusy po důkladné kontrole připouští. Starou sklenici na drátěný třmen nebo tu s gumou pod skleněným víčkem poradny vidí ve spíži jen jako nádobu na zásoby.
Český předpis to není. O dnešních sklenicích se skleněným víčkem tahle rada výslovně nemluví, u nich se řiďte návodem výrobce. Pro zavařování je nejjistější koupit nové sklenice i víčka.
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Podle amerických poraden nemusí víčko sednout těsně ani na hrdle, kde je vada sotva znát. Toxikolog Jiří Patočka a lékařka Kateřina Kotíková z Toxikologického informačního střediska pro CNN Prima NEWS v prosinci 2024 upozornili, že špatně zpracované zavařeniny představují riziko botulotoxinu. Když obsah zapáchá, kvasí nebo hnije, případně je víčko nafouklé, vyhoďte ho. Při podezření na otravu vyhledejte okamžitě lékaře.
Co s krabicí ze spíže udělat
Než ji odnesete ke kontejneru, roztřiďte sklenice. Stranou si dejte kusy s potiskem, masovky a Inwaldky i nezničená víčka Omnia. Do inzerátu na Bazoši napište typ, objem a stav a přidejte fotku potisku i okraje.
Než se krabice ze spíže vydá ke kontejneru, vyplatí se sklenice roztřídit a kusy s potiskem, masovky a Inwaldky dát stranou. Ilustrační foto. Zdroj: Primitive Spaces / Pexels.
Co nikdo nechce, se doma hodí na čočku, rýži nebo knoflíky, případně jako ozdoba kuchyňské police. Sklenice s prasklinou klidně vytřiďte do kontejneru na sklo.
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Zdroje: https://www.bazos.cz/search.php?hledat=zavařovací+sklenice+retro&rubriky=www, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=masovky&rubriky=www, https://www.dotyk.cz/lifestyle/zavarovaci-sklenice-sberatelstvi-cena/, https://extension.psu.edu/canning-jars-and-lids-an-update, https://extension.sdstate.edu/canning-jar-update, https://extension.unh.edu/blog/2025/07/successful-home-canning-starts-jars-lids, https://www.millerandmillerauctions.com/press-releases/2024-09-0708-pre-petroliana-soda-advertising, https://www.smithsonianmag.com/innovation/brief-history-mason-jar-180975546/, https://cnn.iprima.cz/pri-spatnem-zavarovani-muze-vzniknout-velmi-silny-jed-experti-poradili-jak-se-vyhnout-otrave-455984, https://invenio.nusl.cz/record/538166/files/200716_Vynalez_zavarovaci_sklenice.pdf?version=1, https://www.vareni.cz/magazin/rady-k-zavarovani-vyvarujte-se-chyb-ktere-ovoce-a-zeleninu-znehodnoti, https://www.nzm.cz/o-nas/aktuality/historie-zavarovaci-sklenice