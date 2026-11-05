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Vyzkoušeli čtyři známé barvy na vlasy z drogerie (2026). Nejlépe obstála značka, u které rozhodla výdrž odstínu

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Při domácím barvení vlasů nerozhoduje pouze výsledný odstín, ale také to, jak dlouho si dokáže zachovat svou intenzitu. Praktické porovnání čtyř barev značek Garnier, Palette a L’Oréal Paris ukázalo rozdíly mezi jednotlivými přípravky. Nejlepší dojem zanechal Garnier, který zaujal především stálostí barvy při následné péči o vlasy.
Vyzkoušeli čtyři známé barvy na vlasy z drogerie (2026). Nejlépe obstála značka, u které rozhodla výdrž odstínu

Vyzkoušeli čtyři známé barvy na vlasy z drogerie (2026). Nejlépe obstála značka, u které rozhodla výdrž odstínu

Zdroj: redakce
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:42

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