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Legendární Quasimodo míří na Netflix. Nový Hrbáč působí v traileru jako divný mišmaš

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Román Chrám Matky Boží v Paříži se dočkal spousty adaptací, od těch věrných, přes podstatně romantičtější až po podivně bizarní. Byť v románu je to jen jedna z několika hlavních postav – a ještě ani ne ta nejdůležitější – stal se hrbatý zvoník Quasimodo nejlépe rozpoznatelným znakem románu, který si v adaptacích přivlastňuje příběh, jehož byl původně jen součástí. Nový snímek Netflixu s názvem Hrbáč, duch města Paříže (Quasimodo) to podle traileru dovádí až do extrému.
Legendární Quasimodo míří na Netflix. Nový Hrbáč působí v traileru jako divný mišmaš

Legendární Quasimodo míří na Netflix. Nový Hrbáč působí v traileru jako divný mišmaš

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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