Vyhlašujeme nejhorší auta pro seniory. Sportovní kupé a obří SUV jsou pro ně nevhodné

Parkoviště před supermarketem, plné tašky a vedle cizí auto tak blízko, že se dveře otevřou jen na škvíru. Pak se protáhnout dovnitř a při vystupování se zapřít, aby kolena vydržela. Jestli se v autě dobře nastupuje, se může ukázat až v každodenním provozu. Nevhodné auto přitom prozradí pár znaků už v autosalonu.
Z kupé se vstává jako z dřepu
Nejhorší auta pro seniory vyhlašujeme po celých kategoriích a konkrétní modely nejmenujeme. Vycházíme z kritérií německého autoklubu ADAC, testu časopisu AUTO BILD a postřehů Consumer Reports. ADAC sestavil seznam aut vhodných pro starší řidiče a dvě skupiny z něj předem vyřadil: obří SUV a sportovní dvoumístné vozy.
Nízká sportovní auta a dvoudveřová kupé mívají zpravidla nižší a šikměji seříznutý dveřní otvor, takže se při nastupování musíte víc shrbit. Ze sedadla hluboko u země se pak vstává jako z dřepu, což lidem s omezenou hybností dělá potíže.
U dvoudveřového kupé jsou navíc dveře dlouhé a těžké, takže dosáhnout na ně i přitáhnout je dá zabrat. Když vedle zaparkuje jiný vůz, zbude na vystoupení jen úzká mezera.
Do obřího SUV se spíš šplhá
Na opačném konci stojí velká SUV, zvlášť ta postavená jako terénní vůz nebo pick-up. Kabina takového vozu začíná vysoko nad zemí a přes silný práh je potřeba udělat krok skoro jako na vyšší schod. Nastupování tak připomíná spíš šplhání. ADAC proto upozorňuje, že auto pro seniora nemá být ani příliš vysoké.
Vysoký práh velkého SUV mění nastupování ve šplhání a z nízkého kupé se zase vstává jako z dřepu. Ilustrační foto. Střední cesta v číslech
Podle odborníků ze spotřebitelské organizace Consumer Reports je ideální sedák zhruba ve výšce boků stojícího člověka. Na takové sedadlo se člověk prostě přisune jako na barovou židli a stejně snadno z něj vstane. Tomu nejlépe odpovídají menší SUV a crossovery.
Auto vhodné pro seniora by podle kritérií ADAC platných k červnu 2026 mělo mít:
aspoň čtyři místa, délku nejvýš 4,5 metru, výšku aspoň 1,5 metru, sedák nejméně 47 cm nad zemí, nakládací hranu kufru nejvýš 78 cm.
Tato čísla autoklub uvádí jako doporučení. Příjemnou výšku sedadla ADAC uvádí podle postavy v rozmezí 47 až 66 cm a radí sledovat i výšku prahu. Ve výběru ADAC, který se průběžně mění, převažují malá a kompaktní SUV, crossovery a osobní dodávky, z českých aut třeba Škoda Kamiq a Škoda Karoq.
Hodnotili sami senioři
Časopis AUTO BILD v květnu 2019 otestoval se seniorskou radou Hamburg-Mitte deset aut podle 15 kritérií ve čtyřech oblastech: přehlednost, ovládání, jízda a komfort. Na spodku pořadí se ocitly vozy, do kterých se sedá nízko, a auto jen pro dva.
Vyhrála Kia Niro díky snadnému nástupu, vyššímu sezení a jednoduchému ovládání. Třetí ale skončil malý hatchback VW Polo, který zvýšené sezení nemá. Vysoký posed tedy není všechno. Výsledky všech vozů najdete ve zdrojích pod článkem.
Vadí i malá okna a dotykové obrazovky
Moderní karoserie bývají kvůli nižší spotřebě aerodynamicky uhlazené, se skosenou přídí a menšími okny. Kdo hůř otáčí hlavou, vidí při couvání a odbočování méně, než by potřeboval. Pomohou parkovací senzory, zadní kamera a hlídání mrtvého úhlu, které ADAC doporučuje spolu s automatickou převodovkou. BESIP navíc upozorňuje, že s věkem se zužuje periferní vidění a snáz se přehlédne chodec.
Když se teplota nebo ventilace nastavuje přes několik nabídek na obrazovce, řidič se dívá na displej déle, než by měl. Starším řidičům obvykle lépe poslouží čitelné ukazatele a tlačítko na obvyklém místě, které se dá najít i hmatem. Euro NCAP od roku 2026 nově hodnotí i ovládání aut včetně fyzických tlačítek pro často používané funkce a v čelních nárazových testech počítá také se staršími cestujícími.
Než podepíšete, sedněte si
Při zkušební jízdě si zajeďte tam, kam jezdíte běžně, třeba k lékaři nebo na nákup, a zkuste zaparkovat i před domem. ADAC dokonce doporučuje vzít si auto na celý víkend. Připoutejte se a vyzkoušejte, jestli pás i důležité ovladače najdete bez kroucení. Pokud váháte mezi více modely, projeďte takhle každý z nich.
Geriatr radí nevstupovat do auta nohou napřed. Nejdřív si sedněte bokem na sedadlo a obě nohy přeneste do kabiny až vsedě. Při vystupování jdou nohy ven jako první a vstává se až potom. Kdo má nízký tlak nebo užívá léky na tlak, neměl by spěchat, aby se mu nezatočila hlava. S potížemi s klouby, rovnováhou nebo tlakem se poraďte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.
Zdroje: https://presse.adac.de/meldungen/adac-ev/technik/autos-fuer-senioren.html, https://tn.nova.cz/auto/clanek/598686-velky-prehled-nemecky-adac-vybral-nejlepsi-auta-pro-starsi-ridice, https://www.autojournal.cz/tato-auta-jsou-nejlepsi-pro-seniory-jsou-pohodlna-prakticka-a-dobre-se-do-nich-nastupuje/, https://www.autojournal.cz/?p=245469, https://www.aarp.org/auto/driver-safety/getting-in-out-of-cars/, https://www.aarp.org/auto/best-car-for-older-drivers/, https://www.autobild.de/artikel/autos-fuer-senioren-kaufberatung-14850369.html, https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/adac-das-sind-die-26-besten-senioren-autos/, https://besip.gov.cz/Ucastnici-silnicniho-provozu/Seniori/Senior-ridic-a-spolujezdec, https://www.euroncap.com/press-media/euro-ncap-announces-2026-protocol-changes-to-tackle-modern-driving-risks/, https://www.autohled.cz/magazin/euro-ncap-2026-nejvetsi-zmena-hodnoceni-bezpecnosti-za-17-let-novy-crash-pri-35-km-h-a-fyzicke-ovladace-pro-plne-skore/11355, https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/kauftipps/beste-autos-senioren/