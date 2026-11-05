Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá a nechápe, proč to rychle ztratí chuť

Rajče utržené v srpnu na zahradě voní už z dálky a chutná sladce. Když stejné rajče stráví týden v lednici, chutná spíš jako voda ve slupce. Ukládat rajčata do lednice je velmi rozšířený zvyk a české i zahraniční rady o skladování ho řadí mezi nejčastější chyby. Mdlou chuť má na svědomí docela jednoduchý děj uvnitř plodu.
Chuť rajčete je hlavně vůně
Rajče chutná po směsi cukrů, kyselin a těkavých vonných látek. Cukry ani kyseliny chlad výrazně nezmění. V lednici ubývá hlavně aroma, a podle něj přitom dobré rajče poznáte.
Za chutí zralého rajčete stojí hlavně vonné látky, které plod průběžně vytváří. Ilustrační foto. Zdroj: Özge Karabal / Pexels.
Rajče přitom funguje jako nádoba s malou dírkou u stopky. Vůně z něj neustále pomalu utíká a plod ji musí dorábět. V teple to stíhá, kdežto v lednici se výroba zpomalí, a tak mu vůně po několika dnech dojde.
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Tvorba vonných látek je citlivá na teploty pod 12 °C. V domácí lednici bývá obvykle 4 až 8 °C a výrobci doporučují nastavit kolem 4 °C. Rajče tam tedy leží v teplotě, při které výroba vůně slábne. Škoda se ale neprojeví hned, sčítá se den po dni.
Studie University of Florida, kterou v říjnu 2016 otiskl časopis PNAS, popsala, co se v chladu děje. Slábne činnost genů, které řídí výrobu aroma i samotné zrání. Plod také tvoří méně etylenu, plynu, který zrání urychluje. Zjednodušeně řečeno chlad v rajčeti přibrzdí výrobu vůně.
Trpí i dužina. Chlad narušuje buněčné membrány a rajče pak moučnatí.
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Floridští vědci nechali zralá rajčata ležet při 5 °C různě dlouho. Podobnou otázku později řešila Univerzita v Göttingenu ve studii, kterou v květnu 2020 otiskl časopis Frontiers in Plant Science. Němečtí vědci zvolili mírnější chlad a kratší dobu.
Floridská univerzita Univerzita v Göttingenu Teplota 5 °C 7 °C Délka chlazení 1, 3 nebo 7 dní 4 dny Výsledek po 1 až 3 dnech bez výrazné ztráty aroma, po 7 dnech výrazně méně proti rajčatům při 20 °C bez průkazného rozdílu v chuti i v rozboru
Po 8 dnech při 5 °C měla floridská rajčata o 65 % méně vonných látek než v den sklizně. Ani jeden až tři dny při 20 °C jim vůni plně nevrátily a panel 76 ochutnávačů hodnotil rajčata po týdnu v chladu hůř než čerstvá. Většina chemických změn na DNA se po dni v teple srovnala, geny, které vůni vyrábějí, ale zůstaly z velké části utlumené i potom.
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V Göttingenu o chuti víc než chlad rozhodovala odrůda. Ani němečtí výzkumníci ale lednici rajčatům nedoporučují. Jejich pokus trval jen čtyři dny v mírném chladu. V chladnější lednici a při delším skladování by podle nich výsledek dopadl hůř.
Kdy se lednice hodí
Zbyla vám po víkendu přezrálá rajčata, která by se brzy zkazila? Pak je krátký pobyt v lednici menší zlo. Před přípravou salátu je ale včas vytáhněte, ať se prohřejí na pokojovou teplotu, a vůně se jim aspoň zčásti vrátí.
Mdlá rajčata ale někdy přinesete už z obchodu. Plody mohou být chlazené při skladování a přepravě, ještě než je koupíte. Každá odrůda navíc snáší chlad jinak a na chuť má vliv i doba sklizně a délka cesty.
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Nejlépe se rajčatům daří při pokojové teplotě nebo v chladnější místnosti, mimo přímé slunce a teplo od sporáku. Doma k tomu dobře poslouží spíž, komora nebo jiné chladnější místo v bytě. „Rajčata původně pocházejí z teplého podnebí a měla by být skladována při pokojové teplotě,“ uvedl pro web Food52 Harold McGee, autor knihy On Food and Cooking.
Rajčatům doma nejvíc svědčí pokojová teplota nebo chladnější místo mimo přímé slunce. Ilustrační foto. Zdroj: Alexas Fotos / Pexels.
Zrající rajčata uvolňují etylen, který urychluje zrání plodů kolem nich. Nedávejte je proto vedle citlivé zeleniny, jako je salát nebo okurky.
Podobně citlivá je i další zelenina. Patří k ní paprika, lilek, cuketa i salátová okurka. Paprika a lilek v chladu přicházejí o aroma. Okurkám a cuketám pár dní v lednici neublíží, při delším pobytu ale ztrácejí chuť.
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Zdroje: https://postharvest.ucdavis.edu/produce-facts-sheets/tomato, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.00472/full, https://www.bosch-home.com/cz/inspirujte-se/zachran-jidlo/skladovani-zeleniny, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-potraviny-ktere-nepatri-do-lednicky-324527, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/641689-ne-vsem-potravinam-lednice-prospiva-tyhle-tam-urcite-nedavejte, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/300474-tyto-potraviny-do-lednice-nepatri-presto-je-tam-davame-seznam, https://techsvet.cz/?p=241856, https://www.denik.cz/dum-a-byt/lednicka-potraviny-skladovani.html, https://discovermagazine.com/planet-earth/the-great-tomato-debate-should-you-refrigerate-or-not-for-best-taste, https://www.clevelandcountyherald.com/node/15976, https://www.inverse.com/article/22362-why-refrigerators-are-bad-for-tomatoes-flavor, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5098663