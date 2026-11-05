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Pozor na toto koření v kávě: Může pomoct s cukrem v krvi, oblíbený druh ale i zatížit játra

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Ráno si do kávy nasypete trochu koření, protože jste slyšeli, že pomáhá […]
Pozor na toto koření v kávě: Může pomoct s cukrem v krvi, oblíbený druh ale i zatížit játra

Pozor na toto koření v kávě: Může pomoct s cukrem v krvi, oblíbený druh ale i zatížit játra

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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