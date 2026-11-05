Čtvrteční díl Ulice: Veroničino konečné rozhodnutí, nečekaná žárlivost a Soňa začne jednat

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Čtvrteční Ulice přinese Veroničino definitivní rozhodnutí ohledně Patrika, které jej překvapí. Matouš pocítí žárlivost a Soňa začne jednat. Je konec
Veronika se ještě před svým odletem do Ameriky rozhodla definitivně vyřešit svůj vztah s Patrikem. Když se spolu sejdou v salonu, Patrik je jí vděčný, že si na něj ještě udělala čas. Veronika jej ale zastaví a chce, ať nechá mluvit jen ji a poslouchá, co mu chce říct.
Nevěru by mu totiž dokázala odpustit, ale to, že čeká s jinou ženou dítě – to přejít nemůže. Navíc jí Patrik pravdivě odpoví, že s dítětem chce po jeho narození udržovat kontakt, pokud s tím bude Gita souhlasit. Chce být součástí jeho života, s čímž ona naprosto souhlasí, protože dítě potřebuje oba rodiče. Veronika pak za jejich vztahem udělá definitivní tečku s tím, že je prostě konec. Patrik ji ještě poprosí o poslední obejmutí, a pak se jejich cesty rozejdou.
Zvědavý Michal a žárlivý Matouš
Matouš vyzvedne Žofku u ní doma a než je připravená vyrazit, Michal se ho rozhodne vyzpovídat – chce vědět, kde a s kým bydlí a řeč dojde i na jeho předchozí vážný vztah. Po návratu z procházky pozve Matouš Žofku na zítřejší badminton, ale dodá, že na ni raději počká před domem, protože ten „střapatý kluk“ jej zpovídal. Žofka Michala omlouvá a rovnou přizná, že spolu chodili a má asi nějakou potřebu ji chránit. Taková novinka se Matoušovi vůbec nelíbí.
Soňa musí jednat
Radek Mastný se po ránu objeví u Soni a apeluje na ni, že se musí hned v pondělí sejít s Lepšími Křečovicemi a podepsat smlouvu, kterou jí včera poslal. Soňa bez okolků přizná, že ji ještě nečetla a v pondělí nemá čas, protože už něco má. Slovní přestřelku mezi nimi, kdy mu odkryje svá zjištění – tedy napojení na lidi v druhé straně, volební plány stejné jako během jeho kandidatury a další, ukončí až jeho výhrůžka. Rozhodl se, že u Reálných žen zařídí Sonino vyškrtnutí a starostkou bude někdo jiný.
Soňa pak přiběhne za Jirkou a prohlásí, že s ním tu koalici složit chce. Když ale Jirka opakovaně žádá o školství, jen mu odpoví, že to proberou jindy. Jejich domluva je nakonec neúplná. Nejprve složí koalici a pak budou na radnici řešit, co komu připadne. Jirkovi se to ale celé nezdá a pořád od ní čeká nějakou levárnu. Soňa mu tedy nabídne, že to mohou hned zítra oznámit veřejně a před novináři, s čímž Jirka souhlasí.
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sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).