Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Otřesy cítili i v metropolích: Zemětřesení u Panamy spustilo varování před tsunami

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Seismologové po silném záchvěvu u pacifického pobřeží Panamy upřesnili magnitudu na 7,6. Lidé opouštěli budovy, varování zasáhlo pás zemí až po Peru.
Otřesy cítili i v metropolích: Zemětřesení u Panamy spustilo varování před tsunami

Otřesy cítili i v metropolích: Zemětřesení u Panamy spustilo varování před tsunami

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 19:12

Reklama
Další články z Trendy svět
Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou
Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou
Jízda taxíkem po Praze může stát i sto tisíc. Město zrušilo cenové stropy pro taxíky
Jízda taxíkem po Praze může stát i sto tisíc. Město zrušilo cenové stropy pro taxíky

Praha od října zrušila cenové stropy pro taxíky s taxametrem. Změna vyvolala spor na magistrátu i obavy, že...

Meteorologové právě změnili předpověď: O víkendu přijde další sněžení, místy napadne až 70 cm
Meteorologové právě změnili předpověď: O víkendu přijde další sněžení, místy napadne až 70 cm

Do evropských Alp dorazilo zimní počasí, které přineslo výrazný pokles teplot, sněžení a komplikace ve...

Ani pět minut, ani zapnuté blikačky. Za parkování na tomto místě hrozí až 10 000 Kč a dva body
Ani pět minut, ani zapnuté blikačky. Za parkování na tomto místě hrozí až 10 000 Kč a dva body

Volné místo přímo před obchodem, lékárnou nebo úřadem může být lákavé, pokud jsou všechna ostatní obsazená....

Tyto těžké vázy stávaly za socialismu v obývácích. Některé dnes stojí přes 10 tisíc korun
Tyto těžké vázy stávaly za socialismu v obývácích. Některé dnes stojí přes 10 tisíc korun

Masivní barevná váza, kterou někdo stále považuje za obyčejnou dekoraci po rodičích či prarodičích, může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.