Otřesy cítili i v metropolích: Zemětřesení u Panamy spustilo varování před tsunami

Jižní pobřeží Panamy v pátek zasáhlo silné zemětřesení o magnitudu 7,6 a americká geologická služba USGS varovala před možnými nebezpečnými vlnami tsunami podél rozsáhlé části pacifického pobřeží Latinské Ameriky. Otřesy měly podle USGS ohnisko v hloubce deseti kilometrů. Nacházelo se zhruba desítku kilometrů jihozápadně od odlehlé panamské obce Pitaloza Arriba, poblíž jižního cípu země. Původní odhad síly zemětřesení byl vyšší, uváděl magnitudu osm, následně byl upraven na 7,6.
Panika v metropoli a evakuace z budov
Silné chvění zaznamenali obyvatelé panamské metropole Panamá. Z místa přicházely zprávy o panice a televizní záběry ukazovaly lidi, kteří opouštěli budovy. Úřady přistoupily k evakuacím, bezprostředně po zemětřesení však z Panamy nebyly hlášeny škody.
Otřesy nebyly omezené jen na oblast poblíž epicentra. Pocítili je také lidé v San José, hlavním městě sousední Kostariky. To ukazuje, jak výrazná událost zasáhla širší středoamerický region, přestože dostupné informace zatím neuvádějí konkrétní následky na infrastruktuře ani zraněné.
Varování se týká pobřeží od Mexika po Peru
USGS upozornila, že po takto silném zemětřesení mohou v následujících třech hodinách vzniknout nebezpečné vlny tsunami. Varování se vztahovalo na pobřeží Mexika, Guatemaly, Salvadoru, Nikaraguy, Kostariky, Panamy, Kolumbie, Ekvádoru a Peru. Takové upozornění neznamená, že ničivá vlna už pobřeží zasáhla. Jde ale o signál, že obyvatelé pobřežních oblastí a místní úřady musí počítat s možným rychlým vývojem situace. V praxi to obvykle znamená sledovat pokyny záchranných složek, vyhýbat se pobřeží a nepodceňovat ani časový odstup mezi otřesy a případným příchodem vln.
Ohnisko v hloubce deseti kilometrů patří u zemětřesení k relativně mělkým. Právě mělká zemětřesení mohou být na povrchu citelnější než hlubší otřesy stejné síly. V tomto případě navíc k události došlo u pacifického pobřeží, kde se po silném podmořském nebo pobřežním zemětřesení sleduje i možnost vzniku tsunami.
Nejistota v prvních minutách a hodinách po zemětřesení je běžná. Úřady a seismologické služby průběžně upřesňují magnitudu, polohu i možné dopady. I proto se původní údaj o síle osmi stupňů změnil na 7,6. Pro lidi v zasažených oblastech je v takové chvíli podstatnější než samotná číslice hlavně to, zda mají opustit budovy, přesunout se dál od pobřeží nebo vyčkat na další instrukce.