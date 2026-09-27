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Rostlina nemá nervy, přesto dokáže zranění bleskově rozhlásit. Poplach se šíří její vlastní hydraulikou

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Kořen právě poškodila larva nebo jiný půdní škůdce. Rostlina nemá mozek, nervy ani krevní oběh, přesto se informace o zranění během zlomku sekundy dostane k okolním kořenům. Nový výzkum ukazuje překvapivě mechanický trik: poplašnou zprávou může být prudká změna tlaku.
Rostlina nemá nervy, přesto dokáže zranění bleskově rozhlásit. Poplach se šíří její vlastní hydraulikou

Rostlina nemá nervy, přesto dokáže zranění bleskově rozhlásit. Poplach se šíří její vlastní hydraulikou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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