Rostlina nemá nervy, přesto dokáže zranění bleskově rozhlásit. Poplach se šíří její vlastní hydraulikou

Kořen dostane ránu a tlak okamžitě klesne
Když housenka ukusuje list, rostlina není pasivní kus zeleně. Poškozené buňky spouštějí elektrické, chemické a vápníkové signály, které aktivují obranu i v jiných částech organismu. O podobných varovných systémech nad zemí víme poměrně hodně.
Kořeny jsou komplikovanější. Jsou rozvětvené, ukryté v půdě a jejich nepřátelé se pohybují úplně jiným prostředím než housenka na listu. Nová práce v Science Advances ukazuje, že rostlina tady využívá fyzikální vlastnost, kterou má doslova zabudovanou ve svém „potrubí“.
Po mechanickém poranění kořene v místě zásahu prudce klesne buněčný tlak. Změna se pak vodivými pletivy šíří dál rychlostí kolem 75 milimetrů za sekundu. Na lidská měřítka nic ohromujícího. Na rostlinu je to velmi rychlá zpráva.
Tlaková vlna je rychlejší než chemický posel
V rostlinných buňkách je voda pod tlakem. Tento takzvaný turgor mimo jiné pomáhá držet jejich tvar. Když je kořen náhle poškozen, místní tlak se změní a tato mechanická porucha se může šířit propojeným systémem buněk.
Autoři studie uvádějí, že hydraulická změna postupuje přibližně desetitisíckrát rychleji než některé dříve popsané vápníkové vlny.
To neznamená, že tlak nahrazuje všechny ostatní signály. Naopak. Jeho nejzajímavější funkcí může být právě to, že spustí další fázi poplachu.
Sousední kořeny pokles tlaku zachytí pomocí mechanosenzitivního iontového kanálu MCA1. Ten reaguje na fyzické změny v buněčné membráně a pomáhá převést mechanickou informaci na elektrickou depolarizaci a zvýšení koncentrace vápníku v buňce. Z fyzikální poruchy se tak stane biologická zpráva.
Rostlina má senzory na vlastní potrubí
Experimenty probíhaly na huseníčku rolním, Arabidopsis thaliana, jednom z nejpoužívanějších modelových organismů rostlinné biologie. Výzkumníci kombinovali měření elektrického napětí buněk, zobrazování vápníkových signálů, mutantní rostliny a další metody včetně optogenetiky.
Když poškodili jeden postranní kořen, zaznamenali rychlou elektrickou odezvu také v dalších kořenech. U rostlin s narušenou funkcí MCA1 byl přenos výrazně změněný, což pomohlo určit tento mechanosenzitivní kanál jako důležitý článek systému.
Rostlina tedy nepotřebuje mít něco, co by připomínalo náš nerv. Stačí jí propojené pletivo naplněné vodou a buňky schopné poznat, že se fyzikální podmínky uvnitř systému náhle změnily.
Připomíná to poplašné potrubí: porucha tlaku dorazí první, místní senzory ji zachytí a teprve potom se rozběhne složitější buněčná odpověď.
Kořenový alarm má kratší dosah než ten v listech
Studie navíc odhalila zajímavý rozdíl mezi podzemní a nadzemní částí rostliny. Signál putující kořeny se se vzdáleností postupně zeslaboval. Některé varovné signály v listech se přitom mohou šířit na velké vzdálenosti bez tak výrazného útlumu.
Autoři v tom vidí možnou ekologickou logiku. Housenka na listu se může poměrně rychle přesunout jinam, takže má smysl varovat větší část rostliny. Půdní larva nebo hlístice se hutnou půdou pohybují pomaleji. Kořen tak může potřebovat velmi rychlou, ale více lokální reakci.
Není tedy nutné, aby všechny části rostliny používaly stejnou poplachovou síť. Mechanismus odpovídá prostředí, v němž hrozba přichází.
Rychlá zpráva má smysl jen tehdy, když po ní následuje obrana
Po detekci zranění se aktivují další signální dráhy a rostlina může zvýšit produkci stresových hormonů a obranných látek. Samotná tlaková změna tedy škůdce nezastaví. Je to spouštěč, který ostatním částem kořenového systému sdělí, že někde nastal problém.
Právě tady má objev potenciální zemědělský význam. Pokud budeme rozumět tomu, jak kořeny detekují mechanické poškození a jak rychle spouštějí vlastní obranu, může to jednou pomoci při šlechtění nebo biotechnologických úpravách plodin odolnějších vůči kořenovým škůdcům.
K tomu jsme ale zatím daleko. Experiment vznikl na modelové rostlině a z objevu jednoho signálního mechanismu nelze rovnou vyrobit pole bez pesticidů.
Výzkum však krásně ukazuje něco obecnějšího. Nervový systém je jen jedním z mnoha způsobů, jak může živý organismus rychle přenášet informaci. Rostlina využila to, co už měla k dispozici kvůli dopravě vody.
Z vlastního hydraulického systému si udělala i poplašnou síť.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science Advances – MCA1 mechanosensitive channels enable fast communication of wound signals between lateral roots [2], University of Würzburg – Plant Injury Signals Travel Long Distances in the Root [3]. img ai generated