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Přiletěli vrtulníky, dál museli na koních. Američany v Afghánistánu potrápila i sedla

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V roce 2001 se američtí vojáci v afghánských horách učili jezdit na koních. Moderní spojení doplnily opravy sedel a letecké zásilky krmení.
Osedlaní koně stojí na kamenitém břehu řeky pod holým svahem.

Osedlaní koně stojí na kamenitém břehu řeky pod holým svahem.

Zdroj: Hans Birger Nilsen / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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