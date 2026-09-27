V antikvariátu koupil kufřík s Game Boyem za 5 tisíc Kč. Vypadá, jako by 37 let ležel zapečetěný v trezoru

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V antikvariátu koupil kufřík s Game Boyem za 5 tisíc Kč. Vypadá, jako by 37 let ležel zapečetěný v trezoruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Americký sběratel zaplatil v antikvariátu cca 5 400 Kč za kompletní set s původním Game Boyem z roku 1989. Vypadá, jako by ho nikdo 37 let nepoužil.
Kufřík Game Boy, hra
Zdroj: Uživatel TheTriscuit / Reddit
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