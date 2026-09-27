7 měst, kam může žena vyrazit sama. Protože čekat na správného spolucestujícího je někdy škoda času

Dnes je World Tourism Day, a místo dalšího seznamu míst, která „musíš alespoň jednou za život vidět“, dává větší smysl podívat se na destinace, kde se žena může při sólo cestě cítit relativně komfortně. Neexistuje samozřejmě město, které by komukoli garantovalo bezpečí. Situace se liší podle čtvrtí, denní doby, dopravy i aktuálních událostí a před každou cestou má smysl ověřit místní doporučení. Přesto se některá města v přehledech pro solo female travel opakují právě díky nízké kriminalitě, dobře fungující dopravě a jednoduché orientaci.
Vídeň: ideální první pokus
Pokud chceš poprvé odjet sama a nechceš zároveň bojovat s kulturním šokem, komplikovanou dopravou a pocitem, že ses ocitla na druhém konci světa, Vídeň je téměř až podezřele snadná. Z Česka i Slovenska se do ní dostaneš rychle, veřejná doprava funguje, centrum zvládneš pěšky a sama v kavárně rozhodně nevypadáš jako člověk, kterému někdo nepřišel na rande.
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Právě Vídeň je navíc dobrá na to, aby sis poprvé vyzkoušela zvláštní luxus sólo cestování: nikdo tě netlačí k další památce, když chceš dvě hodiny sedět u kávy, a nikdo tě nemusí přesvědčovat, že „už bychom asi mohly jít“.
Kodaň: město pro vlastní tempo
Kodaň má jednu nádhernou vlastnost. Nemusíš ji dobývat. Centrum je přehledné, velká část města se dá projít pěšky nebo projet na kole a nikde nemáš pocit, že potřebuješ přesný itinerář od osmi ráno do devíti večer.
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Můžeš jít do galerie, zastavit se v malé pekárně, projít se podél kanálu a úplně klidně strávit půl dne jen tím, že se díváš, jak Skandinávci dokázali udělat i obyčejnou židli nepříjemně estetickou. Sólo cesta tady nemusí působit jako výkon. Spíš jako několik dní, během kterých si sama určuješ tempo.
Lublaň: když nechceš, aby první sólo cesta působila jako expedice
Lublaň je menší, kompaktní a dobře zvládnutelná pěšky. Nemáš pocit, že musíš ovládnout metropoli s deseti linkami metra a sedmi miliony obyvatel. Prostě vyjdeš z hotelu a město se před tebou postupně otevře.
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Je to zároveň příjemná destinace pro někoho, kdo si chce vyzkoušet cestování samotné, ale nechce se hned vrhnout do logisticky náročnější cesty. Káva u řeky, trh, galerie, večerní procházka a žádný člověk vedle tebe, který v 16:12 prohlásí, že „už jsme toho dnes viděli dost“.
Reykjavík: když potřebuješ vyvětrat hlavně hlavu
Reykjavík má úplně jinou energii. Samotné město není obrovské, ale hlavní důvod, proč sem jet, leží často za jeho hranicemi. Termální voda, černé pláže, vodopády a krajina, která vypadá, jako by grafik zapomněl zvýšit saturaci.
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Sólo cesta na Island není nejlevnější víkend v životě, ale může být velmi dobrým resetem. Jsi sama, aniž bys měla pocit, že jsi někde opuštěná, protože prostředí samo o sobě poskytuje dost podnětů. A termální bazén má jednu praktickou výhodu: nikdo tam nepotřebuje small talk, aby měl pocit, že něco dělá správně.
Helsinky: pro ženu, která na dovolené nechce bojovat o prostor
Helsinky nejsou město, které se tě snaží každých pět minut ohromit. Fungují klidně, přehledně a civilně. Design, kavárny, trhy, moře a sauna jsou navíc aktivity, které vůbec nepotřebují doprovod.
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Možná právě proto se tam dá velmi snadno zjistit, že být sama neznamená automaticky být osamělá. Můžeš dopoledne strávit v muzeu, potom se někde najíst a večer se vrátit do hotelu bez pocitu, že jsi měla někoho celý den bavit.
Tokio: daleko, ale překvapivě pohodlně
Tokio je samozřejmě jiná liga vzdáleností i kulturních rozdílů, ale právě pro sólo cestovatele má několik velmi praktických výhod. Doprava je mimořádně dobře organizovaná, kriminalita patří k nízkým a jíst sama je v mnoha podnicích úplně běžné.
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A to je detail, který člověk docení až ve chvíli, kdy cestuje sám. Žádný stůl pro dva, na kterém druhá prázdná židle dramaticky připomíná nepřítomného partnera. Sedneš si, objednáš ramen a nikdo neřeší, že jsi přišla sama. Svět pokračuje.
Singapur: velká Asie bez velkého chaosu
Singapur je vhodný pro někoho, kdo chce poznat asijské velkoměsto, ale zároveň ocení velmi dobře fungující infrastrukturu a jednoduchou orientaci. Městská doprava je přehledná, prostředí bezpečné a samotné město nabízí dostatek programu na několik dní bez nutnosti složitě plánovat každý přesun.
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A pak je tu samozřejmě jídlo. Když může být hlavním problémem dne rozhodnutí, ve kterém hawker centru se najíš jako první, cestovní logistika už působí docela příjemně.
Sólo cesta nemusí být manifest nezávislosti ani tříměsíční expedice, během které „najdeš sama sebe“. Může to být prostě víkend, kdy zjistíš, že umíš sedět sama u večeře, neztratíš se a dokážeš rozhodnout, co budeš dělat, aniž by ses někoho ptala. A někdy je škoda čekat na správného spolucestujícího, když už máš sebe, pár dní volna a letenku.
Praktická poznámka: Žádná destinace není bez rizika a bezpečnostní situace se může měnit. Před cestou vždy ověř aktuální doporučení ministerstva zahraničí, oblast ubytování, dopravu z letiště a místní pravidla. Uvedené přehledy jsou pouze orientační a nepředstavují záruku osobního bezpečí.
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Zdroje: United Nations – World Tourism Day [1], Travel + Leisure – The 10 Safest Cities for Solo Female Travelers in 2026 [2], Everycity – The 25 Safest Cities for Solo Women [3]. img ai generated