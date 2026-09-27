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Smrt krásných srnců: Kemra připravila o roli jediná věta a Vlkovou čekala tajná milostná scéna

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Film Smrt krásných srnců provázely nucené změny v obsazení kvůli komunistickému režimu, hodiny čekání na hmyz i utajovaná milostná scéna v maringotce.
Smrt krásných srnců

Smrt krásných srnců

Zdroj: FOTO:distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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