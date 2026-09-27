Náročná noc. Policisté si posvítili na náctileté opilce i cizince v PlzniPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Náročná noc. Policisté si posvítili na náctileté opilce i cizince v Plzni
Zabralo to rok. Ze zpustlé ruiny na Svojších se opět stalo lákadlo, za kterým jezdí milovníci Šumavy. Kapli...
Sobotní odpoledne se na plzeňských silnicích stalo tragickým. Motorkářka mířila po silnici II/191 na jihu...
Nový úsek cyklostezky propojí Dolní Vlkýš se stávající sítí v údolí Mže. Trasa povede ke komunikaci z...
Průjezd mezi plzeňskými Liticemi a Lhotou už nebude po každé přeháňce plný bláta a vody. Polní cestu město...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →