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Fiasko Kašpárka s novou partnerkou: Úprk zadním vchodem a drsná nálož za kolotočářské outfity

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Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) vyvedl poprvé na veřejnost svou novou partnerku Ivanu. Nenechali si ujít módní show Osmanyho Laffity (60), ale v dobrém rozmaru dorazila jenom vnadná Ivana. Jak zachytili fotografové Aplausin.cz, Kašpárek působil rozmrzelým a naštvaným dojmem a po nějaké době s partnerkou módní přehlídku opustili zadním vchodem. Aby toho nebylo málo, tak následně na sociálních sítích sklidili obrovskou kritiku od lidí za své outfity.
Radek Kašpárek se mračil a pak společně odešli.

Radek Kašpárek se mračil a pak společně odešli.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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