Fiasko Kašpárka s novou partnerkou: Úprk zadním vchodem a drsná nálož za kolotočářské outfity

Radek Kašpárek a jeho nová láska Ivana. Kuchař nebyl v nejlepší náladě. Radek Kašpárek se mračil a pak společně odešli. Okouzlující Jana Švandová. Nestárnoucí Helena Vondráčková. Kateřina Kaira Hrachovcová s partnerem. Ivo Rittig s manželkou. Iveta Lutovská zářila ve fialovém kostýmku. Kouzelná Dominika Myslivcová. Dominika Myslivcová s partnerem. David Limberský a Lenka Limberská. Lela Vémola si přetetovala Karlose. Lela Vémola vypadala perfektně. Osmany Laffita opět všechny dostal. Osmany Laffita - módní návrhář. Osmany Laffita má za sebou skvělou show. Módní přehlídku Osmanyho Laffity šla také Miss Universe Slovensko 2026 Anna Ličková. Anna Marie Kánská Chladová a Richard Chlad. Zuzana Belohorcová si prochází náročným obdobím. Vendula Pizingerová vypadá senzačně. Kateřina Bláhová si nenechala ujít přehlídku Osmanyho Laffity. Kateřina Bláhová a Karel Kašák Lenka Dragounová opět překvapila svým outfitem. Zuzana Belohorcová po rozchodu s Hájkem jen září. Lela Vémola si nechala přetetovat na ruce Karlose Vémolu. Tereza Pergnerová vypadala skvěle. Simona Krainová na módní show Osmanyho Laffity. Simona Krainová je stále královnou módních show. Simona Krainová svá ňadra neukázala, i když by se tak mohlo zdát. Simona Krainová měla na sobě pouze korzet. Simona Krainová zahájila přehlídku Osmanyho Laffity velmi odvážným modelem.
Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) vyvedl poprvé na veřejnost svou novou partnerku Ivanu. Nenechali si ujít módní show Osmanyho Laffity (60), ale v dobrém rozmaru dorazila jenom vnadná Ivana. Jak zachytili fotografové Aplausin.cz, Kašpárek působil rozmrzelým a naštvaným dojmem a po nějaké době s partnerkou módní přehlídku opustili zadním vchodem. Aby toho nebylo málo, tak následně na sociálních sítích sklidili obrovskou kritiku od lidí za své outfity.
Naštvaný Kašpárek na módní show
Oblíbený Kuchař Radek Kašpárek má za sebou poměrně nepříjemný rozvod s manželkou Andreou Kašpárkovou. Během víkendu vyvedl svou novou partnerku Ivanu na velkolepou módní show Osmanyho Laffity.
Zatímco Ivana všechny zaujala svým kontroverzním a odvážným modelem, Kašpárek nepůsobil, že je dobře naladěný. Sympatická Ivana rozdávala úsměvy na všechny strany a bylo vidět, že si večer užívá. Za to Kašpárek se tvářil naštvaně a napětí by se dalo krájet. Jak zachytili fotografové Aplausin.cz na snímky se šéfkuchař vůbec netvářil.
Nečekaný úprk
Následně špatně naladěný Kašpárek podle informací eXtra.cz na nějakou chvíli zmizel a poté se objevil v zákulisí. Ani to netrvalo dlouho s partnerkou Ivanou zvolili odchod zadním vchodem.
Drsná kritika od lidí
Další den po přehlídce se hromadně na sociálních sítích začaly řešit outfity Radka Kašpárka a jeho partnerky. Lidé se do nich drsně pustili a rozhodně nový pár nešetřili. "
Vypadají jako kolotočáři. A ten výstřih? To snad nemyslí vážně. Je to vulgární," píší do komentářů. " Nová láska budí dojem playgirls," přidávají se další. " Strašidlo," vysmívají se. Našli se ale i tací, kteří se páru zastali s tím, že každý si může přece nosit, co chce. Zdroj: Aplausin.cz