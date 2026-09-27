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Posvítí si na povinné přestávky. Inspektoři dostali posilu pro kontroly řidičů

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Olomoucký kraj pořídil Inspekci silniční dopravy (INSID) speciální zařízení, jehož pomocí mohou inspektoři na dálku zkontrolovat údaje z tachografů projíždějících kamionů a autobusů. Přístroj upozorní například na nedodržení povinných přestávek řidiče či jízdu bez vložené karty řidiče.
Posvítí si na povinné přestávky. Inspektoři dostali posilu pro kontroly řidičů

Posvítí si na povinné přestávky. Inspektoři dostali posilu pro kontroly řidičů

Zdroj: Inspekce silniční dopravy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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