Posvítí si na povinné přestávky. Inspektoři dostali posilu pro kontroly řidičů

Zařízení za téměř 400 tisíc korun využívá technologii DSRC, která dokáže načíst vybrané údaje z moderního tachografu projíždějícího vozidla až na vzdálenost 100 metrů. Inspektoři díky tomu mohou předem vytipovat vozidla, u nichž mají podezření na porušování předpisů, a následně je zastavit a podrobit kontrole.
„Olomouckým krajem vedou významné tranzitní trasy a my máme zájem na tom, aby kontroly nákladní a autobusové dopravy probíhaly co nejefektivněji. Unavený řidič může být rizikem pro ostatní účastníky provozu,“ komentoval pořízení přístroje vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství František Pěruška.
INSID už jedno zařízení DSRC v kraji používá. Díky druhému přístroji budou moci inspektoři současně kontrolovat dopravu na více místech či sledovat oba směry provozu. „Můžeme také kombinovat stacionární kontrolu s předvýběrem z jedoucího inspekčního vozidla. V praxi nám to dává podstatně větší flexibilitu,“ podotkl Lukáš Havlíček z olomouckého pracoviště INSID.
Řidiči nákladních automobilů a autobusů mohou podle pravidel řídit nejvýše devět hodin denně. Nejpozději po 4,5 hodinách řízení musí následovat přestávka nejméně 45 minut. „V praxi se bohužel setkáváme s případy, kdy profesionální řidiči jedou i deset hodin bez jediné minuty odpočinku. Výjimkou nejsou ani manipulace s tachografy, které řidičům umožňují jet, ačkoliv podle záznamu vykazují odpočinek. To je naprosto nepřípustné,“ upozornil ředitel kontrolní sekce INSID Pavel Bergman.
Unavený řidič kamionu podle Bergmana ovládá soupravu o hmotnosti desítek tun, řidič autobusu zase veze desítky cestujících. „V obou případech může být ohroženo mnoho životů. Právě proto je cílený předvýběr vozidel ke kontrole tak důležitý,“ řekl Bergman. Letos do konce srpna provedla Inspekce silniční dopravy 10 987 kontrol nákladních vozidel a autobusů zaměřených na doby řízení a odpočinku. Porušení zjistila ve 2297 případech, tedy zhruba u každého pátého kontrolovaného vozidla.
Na začátku letošního roku inspektoři díky upozornění systému DSRC zkontrolovali nákladní soupravu slovenského dopravce a stáhli data z tachografu. „Za 18 dní, které řidič strávil na cestách mezi Německem a Slovenskem, stačil spáchat 45 porušení. Ignoroval prakticky všechna pravidla pro doby řízení, přestávek a odpočinků. I kdyby jeli řidiči dva, měli by při dodržení všech pravidel problém tu trasu v daném čase zvládnout,“ řekl vedoucí kontrolní jednotky INSID Leoš Maštalíř.