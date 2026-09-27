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Perníkové řezy s marmeládou a máslovým vanilkovým krémem, sypané kakaem nebo čokoládou

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Perník na plech bývá vděčný, ale občas trochu nudný. Tady ho zachraňuje vanilkový krém, vrstva marmelády a pořádná dávka kakaa. Je to takový nedělní moučník ze staré školy, který nevypadá přehnaně moderně, ale na talíři mizí spolehlivě.
Fotografie k perníkovým řezům

Fotografie k perníkovým řezům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Perník v nedělním kabátě: Perníkové řezy s vanilkovým krémem spojují kořeněné těsto s jemnou sladkostí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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