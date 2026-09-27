Češka 20 let pracovala v Německu. Důchod, který dostala, jí vyrazil dech

Útěk před dluhy skončil dvacetiletou šichtou
Když jí bylo jednačtyřicet, zemřel jí manžel. Ze dne na den se ocitla sama s dvěma dospívajícími dětmi a nesplacenou hypotékou. V rodném městě nenašla práci, která by pokryla všechny výdaje. Rozhodla se proto pro krok, který považovala za dočasný – odjela do Německa pečovat o seniory. Plánovala se vrátit za rok, možná za dva. Nakonec strávila za západní hranicí celých dvacet let života.
Práce v německých domácnostech byla fyzicky i psychicky vyčerpávající. Nekonečné dny plné úklidu, podávání léků, pomoci při oblékání a koupání. Ale vydržela to – věřila, že po dvou dekádách tvrdé dřiny v bohaté zemi si zajistí slušný důchod.
Číslo, které vyrazilo dech
Když jí bylo 61 let, rozhodla se zjistit, kolik vlastně bude pobírat. Obrátila se na Deutsche Rentenversicherung, německý důchodový ústav. Odpověď přišla v podobě oficiálního dokumentu s černým písmem na bílém papíře. Částka: 520 až 600 eur měsíčně. V přepočtu zhruba 13 000 až 15 000 korun.
Nejprve si myslela, že jde o omyl. Přepočítávala si to znovu a znovu. Vždyť průměrný německý důchod při plné odpracované době činí kolem 1 800 eur brutto. Ona dostane pouhou třetinu.
Myslela jsem, že je to chyba. Lidé říkali, že v Německu důchodci žijí jako v reklamách. Ale abych dostala na ty německé luxusy, musela bych pracovat dvakrát déle,
uvedla žena, která si nepřála zveřejnit své jméno.
Uvědomila si, že dvacet let obětavé práce nestačí. Systém totiž počítá s tím, že člověk odpracuje celý život – ne jen dvě dekády. Že její dřina sice uživila rodinu a splatila hypotéku, ale na klidné stáří v Německu to prostě není dost. Za takovou částku se v německém velkoměstě neuživí. Nájem, jídlo, energie – všechno spolkne víc, než kolik dostane.
Návrat domů jako jediná šance
Začala proto vážně uvažovat o návratu domů. V Česku by s podobnou částkou vyšla lépe – průměrný starobní důchod v roce 2025 dosahoval zhruba 21 200 korun měsíčně a minimální výše starobního důchodu od ledna 2026 je zákonem stanovena na 9 800 korun. I když její německý příjem není závratný, v českých reáliích by s ním mohla vyjít snáze.
Její příběh ukazuje, že práce v zahraničí nemusí být automatickou vstupenkou do bezstarostného stáří. Že dvacet let dřiny v péči o cizí seniory může skončit důchodem, který sotva pokryje základní potřeby. A že iluze o zlatém západě může narazit na realitu ve chvíli, kdy člověk přestane pracovat a začne počítat, z čeho bude žít.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová