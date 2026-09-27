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Češka 20 let pracovala v Německu. Důchod, který dostala, jí vyrazil dech

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Odešla za hranice jako čtyřicetiletá vdova s dětmi a hypotékou. Slibovala si pár měsíců výdělku, nakonec zůstala dvě dekády. Když si pak nechala spočítat budoucí důchod, nevěřila vlastním očím.
Češka 20 let pracovala v Německu. Důchod, který dostala, jí vyrazil dech

Češka 20 let pracovala v Německu. Důchod, který dostala, jí vyrazil dech

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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