Keř s fialovými perlami, které vydrží na větvích až do zimy. Jako sirotkovi se mu ale na zahradě dařit nebude

Rod Callicarpa, česky krásnoplodka, patří k těm vzácným okrasným dřevinám, které svůj hlavní výstup načasují přesně do období, kdy zbytek zahrady bledne. Zatímco hortenzie vadnou a šípkové růže rezaví, na holých větvích krásnoplodky se od září rozzáří shluky lesklých bobulí v odstínech od intenzivní fialové po čistou bílou. Efekt přetrvává hluboko do podzimu, u některých druhů až do rané zimy. Jenže plný dojem přijde pouze tehdy, když zahrádkář splní podmínku, o které se při nákupu málokdy mluví: vysadit víc než jeden keř.
Fialové perly na holých větvích: proč krásnoplodka září právě na podzim
Největší devíza tohoto asijského keře spočívá v načasování. Květy, drobné a nenápadné, se objeví v létě a pozornost sotva upoutají. Teprve v září dozrávají kulovité bobule, které po opadu listů doslova vystoupí z větví jako navlečené korálky. U nejrozšířenějšího kultivaru „Profusion“ (Callicarpa bodinieri) tvoří každý shluk třicet až čtyřicet metalicky fialových kuliček, podívaná, která v českém podnebí vydrží běžně do pozdního listopadu a za příznivého počasí i do počátku zimy. Menší krásnoplodka vidličnatá „Issai“ (C. dichotoma) drží plody prokazatelně do listopadu. Kdo touží po kontrastu, může sáhnout po bíloplodých formách: „Snowqueen“ nebo „Leucocarpa“, obě v nabídce českých školek.
Které druhy přežijí českou zimu bez obrůstání od země
Středoevropský mráz dokáže z exoticky vyhlížejícího keře udělat každoroční frustraci, pokud zahrádkář zvolí špatný druh.
Mapa minimálních teplot pro ČR ukazuje převahu zón Z6 a Z7, s teplejšími nížinami v Z8 a mrazovými kapsami pod Z6. Z toho vyplývá jasné doporučení:
Druh / kultivar Výška Mrazuvzdornost Vhodnost pro ČR C. bodinieri „Profusion“ 2–3 m zóna 5a–8b výborná, i chladnější polohy C. dichotoma „Issai“ 1–1,5 m H6 (≈ zóna 5–6) výborná, i malé zahrady C. japonica „Leucocarpa“ 1,5–2 m zóna 6a–8b dobrá, běžné polohy C. americana 1–2 m zóna 6a–10b riziková v chladnějších lokalitách
Tři asijské druhy (bodinierova, vidličnatá a japonská) zvládnou běžnou českou zimu bez každoročního namrzání na zem. Americká krásnoplodka sice láká jedlými plody a repelentním účinkem rozdrcených listů proti hmyzu, ale v chladnějších polohách Vysočiny nebo Podkrkonoší představuje sázku do loterie.
Proč osamělý keř neplodí a kolik kusů skutečně potřebujete
Tady se skrývá nejčastější chyba: zahrádkář koupí jeden krásný exemplář, zasadí ho na čestné místo, a na podzim marně vyhlíží bobule.
Royal Horticultural Society u krásnoplodky opakovaně uvádí, že pro spolehlivou tvorbu plodů jsou zapotřebí nejméně dvě rostliny v dosahu vzájemného opylení. Víc keřů pohromadě úspěšnost opylení ještě zvyšuje.
Jedinou výjimku představuje kultivar „Issai“, který české školky popisují jako plodný už v mladém věku, a to i bez partnera. Přesto doporučujeme brát tuto vlastnost jako bonus, nikoliv jako jistotu; dvojice keřů zůstává bezpečnějším receptem na bohatou násadu.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Keřů krásnoplodky je vhodné mít na zahradě více, jinak se plodů nemusíte dočkat Kde krásnoplodku v Česku koupíte a kolik zaplatíte
Dostupnost v tuzemských e-shopech je překvapivě slušná. Orientační ceny (mohou se měnit podle sezóny a velikosti sazenice):
C. bodinieri „Profusion“ – Montano od 159 Kč C. bodinieri „Snowqueen“ (bílé plody) – Montano od 109 Kč C. japonica „Leucocarpa“ (bílé plody) – Montano od 65 Kč C. bodinieri „Leucocarpa“ – Montano od 79 Kč C. dichotoma „Issai“ – Zahradnictví Spomyšl od 109 Kč Duo „Profusion“ + „Leucocarpa“ – Sieberz za 1 364 Kč (rovnou pár pro opylení)
Pozor na záměnu dvou bíloplodých forem: „Leucocarpa“ existuje jak u bodinierovy, tak u japonské krásnoplodky. Jde o odlišné rostliny s jiným habitem i cenou.
Výsadba, řez a zimní ochrana: praktický tahák pro začátečníky
Krásnoplodka patří mezi nenáročné dřeviny. Vyhovuje jí slunné až polostinné stanoviště s propustnou, mírně vlhkou půdou. Klíčový moment přichází na konci zimy: bobule i květy se tvoří na letošních výhonech, takže jarní řez, ideálně koncem února až v březnu, ještě před rašením pupenů, keř nejen nezabrzdí, ale naopak podpoří bohatší plodnost. Americké zdroje doporučují seříznout větve zhruba na 30 cm od země; u asijských druhů v českých podmínkách stačí zkrátit o třetinu až polovinu.
Mladé sazenice po podzimní výsadbě ocení lehkou zimní ochranu. Osvědčeným materiálem je chvojí rozložené kolem báze keře; na větrných stanovištích pomůže i vrstva suchého listí jako izolace. Po první přezimované sezóně už dospělé exempláře zvládají mráz samy.
Řezané větve s bobulemi navíc poslouží jako efektní dekorace do vázy; RHS je u několika kultivarů výslovně řadí mezi materiál vhodný k řezu. Kdo hledá neotřelý prvek do podzimního aranžmá nebo adventní výzdoby, tady ho najde.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková