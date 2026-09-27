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Můžeš být sebelepší herec, ale tělo neovládneš. Mia prozradila, jak Felix odhalila Kryštofovu slabinu ve Zrádcích

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Felix na Kryštofa bez varování vypálila, že je zrádce. On několik vteřin mlčel a začal rudnout. Přesně ten moment teď Mia rozebírá v podcastu.
Věra Kirchnerová

Věra Kirchnerová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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