Můžeš být sebelepší herec, ale tělo neovládneš. Mia prozradila, jak Felix odhalila Kryštofovu slabinu ve Zrádcích

V Outsider a Insider sedí zřejmě nejpupolárnější české zrádkyně Nicole Šáchová a Věra Kirchnerová alias Mia vedle moderátora Karena a pitvají hru letošních zrádců scénu po scéně. VIP život zaznamenal, že když přijde řeč na Felix, obě se shodnou: tahle hráčka dělá něco, co většina Křivoklátu nedokáže. Drží jednu teorii déle než do další snídaně. A právě díky tomu přečetla moment, který Kryštof Maliňák sám zřejmě ani nevyhodnotil jako problém.
Několik vteřin, které řekly víc než celý kulatý stůl
Felix nepřišla ke Kryštofovi s dlouhou obhajobou ani s kampaní. Prostě mu řekla, že je zrádce. Bez úvodu, bez diplomatického polštáře. Kryštof, herec, člověk zvyklý pracovat s výrazem, na pár vteřin zamrzl. Hledal odpověď. A během té prodlevy mu do tváře stoupla krev. „Můžeš být sebelepší herec, ale tělo neovládneš,“ komentuje to Mia. Slova se dají nacvičit, obsah odpovědi jde zahrát. Automatické reakce organismu pod tlakem ale hůř. Zrudnutí, krátké zaseknutí, nervózní pohyb, to jsou signály, které v psychologické hře Zrádců váží víc než jakákoli řeč u kulatého stolu.
Kryštofova prodleva nebyla první stopa, kterou Felix zachytila. Už předtím ji zaujal nápadný zájem Dáši kolem slova „gambit“, tajného hesla, přes které se měli zrádci navzájem poznat. Zatímco ostatní hráči teorii o gambitu rychle opustili, Felix se do ní zakousla a držela ji. Nicole její styl v podcastu vystihuje jedním slovem: výdrž. Na Křivoklátu podle ní většina podezření vydrží zhruba do dalšího jídla. Felix ne. Od Dášina podivného chování kolem hesla si vybudovala linku, po které nakonec došla až ke Kryštofovi. A otestovala ho přímým úderem. Fanouškovská komunita to čte podobně. Komentářové video na Zradci.cz shrnuje druhý díl titulkem „Felix boduje“.
Kryštofův největší problém není zrudnutí
Samotná fyzická reakce by nemusela být fatální, v napjaté hře rudne kdekdo. Podle Mii a Nicole je ale Kryštofova skutečná slabina jinde: myslí si, že mu Felix věří. Zatímco ona ho už aktivně testuje, on čte situaci opačně. A právě ten falešný pocit bezpečí je nebezpečnější než jakékoli červenání. Paradox celé situace podtrhuje i Kryštofův vlastní rozhovor pro Prima Ženy. Přiznal v něm, že roli zrádce chtěl. Zároveň ale řekl, že si v prvních dvou dnech víc rozuměl s Jitkou a Annelie než s Dášou, tedy s partnerkou, se kterou musí hrát jako tým. A teď ho čte hráčka, o které si myslí, že je na jeho straně.
Druhý díl třetí řady přitom už stihl pořádně prořídnout řady věrných. Jitka Faltýnová skončila jako zavražděná poté, co si zrádci místo ní vybrali Annelie Herzovou jako novou spojenkyni. Monika byla u kulatého stolu vyhnána, přestože byla věrná. Tlak na zbývající hráče roste, a Felix je v tuhle chvíli jediná, kdo má rozpracované oba zrádce najednou. Nicole navíc zpětně zpochybňuje samotný výběr třetí zrádkyně. Jitka by podle ní byla „mnohem líp tvárnější“, tedy snadněji řiditelná. Annelie působí před ostatními nervózně, ale ve zpovědnici je klidná, což naznačuje hráčku, která si drží vlastní hlavu. Pro Dášu s Kryštofem to může být komplikace navíc.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Martina Ševčíková