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Pekáč plný buřtů a zeleniny: Buřty na pivu jsou skvělou večeří i chuťovkou k pivku

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Když se u nás doma sejde rodina a večer se protáhne na zahradu nebo na chalupu, často končím u jednoho osvědčeného pekáče. Buřty na pivu jsou syté, nenáročné a většinu práce za mě udělá trouba. V tomhle postupu mám ráda hlavně černé pivo, hodně cibule a nařezané špekáčky, které do sebe natáhnou šťávu i chuť koření.
Obrázek k receptu na Buřty na pivu, stará dobrá klasika z jednoho pekáče, která je sytá a s pivem chutná ještě lépe

Obrázek k receptu na Buřty na pivu, stará dobrá klasika z jednoho pekáče, která je sytá a s pivem chutná ještě lépe

Zdroj: Foto: Cooky.cz Recept na Buřty na pivu, stará dobrá klasika z jednoho pekáče, která je sytá a s pivem chutná ještě lépe
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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