Pekáč plný buřtů a zeleniny: Buřty na pivu jsou skvělou večeří i chuťovkou k pivku

Když se doma nečekaně sejde víc lidí a večer se pomalu přesune ven, na zahradu nebo u chalupy ke stolu pod pergolou, sahám skoro bez přemýšlení po větším pekáči. Buřty na pivu zasytí, člověk se u nich moc nenadře a většinu práce stejně udělá trouba. V téhle verzi se mi nejlíp osvědčilo černé pivo, opravdu poctivá dávka cibule a nařezané , protože právě do těch zářezů se pak dostane šťáva, koření i všechno dobré z pekáče. špekáčky
Někdo do nich přidává
chilli, někdo víc hořčice, jinde se nešetří nebo slaninou. Já se držím varianty s paprikou, rajčaty, česnekem a kečupovou zálivkou. rajčatovým protlakem Omáčka díky tomu nechutná jen po pivu. Je plnější, trochu nasládlá a má přesně ten typ chuti, kvůli které si člověk ukrojí další krajíc chleba, i když už původně nechtěl.
Můj tip zní: Špekáčky nahoře opravdu nařízněte. Klidně do mřížky, případně do menších „ježků“. Není to žádné zdobení pro fotografii. Přes zářezy se dovnitř dostane víc šťávy, koření má kudy proniknout a buřty pak nejsou uprostřed tak obyčejně mdlé. Recept na oblíbené buřty na pivu z trouby
Tahle verze je dělaná do většího pekáče. Hodí se na normální večeři, víkend na chalupě i pro návštěvu, která se zdrží podstatně déle, než slibovala ve dveřích.
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: zhruba 60 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience pro přípravu 1 kg špekáčků 5 ks cibule 2 ks červené papriky 3 až 4 ks rajčat 1 palička česneku 500 ml černého piva 300 až 400 ml kečupu 2 lžíce sójové omáčky 1 lžíce sádla na vymazání pekáče 1 lžička drceného kmínu 1 lžička grilovacího koření 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře podle chuti chilli nebo chilli paprička několik snítek tymiánu, pokud chcete voňavější verzi Postup přípravy pořádných buřtů na pivu z jednoho pekáče
1. Troubu předehřejte na
200 °C. Připravte si větší pekáč a lehce ho vytřete sádlem. Zelenina se nebude tolik připalovat ke dnu a chuť má hned od začátku o něco lepší základ.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na půlměsíčky. Papriky očistěte od semínek a nakrájejte na širší proužky. Rajčata pokrájejte na větší kusy, česnek nasekejte nahrubo. Není potřeba žádná jemná práce, v troubě se všechno stejně pěkně podusí.
3. Zeleninu nasypte do pekáče a rukou nebo vařečkou ji trochu promíchejte. Tahle vrstva udělá během pečení základ omáčky, takže cibuli neodměřujte úzkostlivě. Tady se vyplatí přihodit spíš víc než míň.
Foto: Cooky.cz, Zeleninový základ pod buřty.
4.
Špekáčky podélně rozpulte a shora je několikrát nařízněte. Může z toho být mřížka, nebo hlubší zářezy ve stylu ježků. Pak je rozložte na zeleninu řeznou stranou nahoru. Foto: Cooky.cz, Buřty připravené k pečení. Směs na zalití
5. Do misky nalijte
černé pivo, přidejte kečup, sójovou omáčku, drcený kmín, grilovací koření a pepř. Pokud chcete ostřejší verzi, přisypte trochu chilli. Zálivku pořádně promíchejte, kečup se umí držet u dna a pak v pekáči zůstane v jednom místě.
6. Připravenou směsí zalijte celý pekáč. Buřty nemusí být úplně ponořené, není to nutné. Během pečení zelenina pustí šťávu, tekutina si sedne dolů a omáčka se postupně spojí.
7. Pekáč vložte do trouby a pečte přibližně
60 minut, bez obracení. Po asi 40 minutách se podívejte na povrch. Pokud špekáčky tmavnou rychleji, než byste chtěli, překryjte pekáč volně kusem alobalu nebo víkem. foto: Cooky.cz, Pokud špekáčky tmavnou rychle, pekáč přikryjte.
8. Na konci má být
cibule měkká, paprika příjemně podušená a špekáčky nahoře opečené. Omáčka bude výrazně hustší než na začátku, lehce lepivá po kečupu a černém pivu.
9. Podávejte hned, dokud je všechno horké a šťavnaté. U nás se k buřtům na pivu nejčastěji krájí
čerstvý chléb, někdy se na stůl přidá i kyselá okurka. Zbytky dejte do lednice a snězte ideálně druhý den; po ohřátí bývá omáčka ještě trochu usazenější. Rady na závěr k buřtům na pivu Pokud chcete méně sladkou omáčku, držte se spíš 300 ml kečupu a přilijte o něco víc piva. Do základu se hodí také hořčice nebo lžíce rajčatového protlaku, hlavně když máte rádi výraznější chuť. Sytější verzi uděláte jednoduše: mezi zeleninu přidejte kousky anglické slaniny. Když k buřtům chystáte hlavně chleba, nechte omáčku v pekáči trochu volnější, aby se dala dobře vytírat. K pečeným bramborám se naopak vyplatí nechat pekáč v troubě o pár minut déle, šťáva se víc zredukuje a na talíři tolik neteče.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková