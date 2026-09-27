Na seznamce věřila, že konečně potkala osudového partnera. Jeho pozdější odhalení jí však poznamenalo celý život

Reklama
2 min
Na seznamce věřila, že konečně potkala osudového partnera. Jeho pozdější odhalení jí však poznamenalo celý životPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Svobodná matka dvou dcer se v roce 2017 seznámila přes internetovou seznamku. Myslela si, že konečně našla muže svých snů, pravda ale byla úplně jinde. Přivedla si domů netvora. Když se Hayley seznámila s Kempem, [...]...
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Ian MacKenzie / Creative Commons / Attribution 2.0
Reklama
Z útrob popelnice se ozývaly neobvyklé zvuky. Kolemjdoucí nahlédl dovnitř a bez jediného zaváhání přivolal pomoc
Nezajištěné dveře na terasu se mu krutě vymstily. Po návratu objevil byt zpustošený nečekanou návštěvou holubů
Zapomenout zavřít dveře na terasu se v tomto případě nevyplatilo. Byt obsadili nezvaní hosté a udělali z...
Rybář ze známé řeky vytáhl obrovskou rybu, čímž překonal 13 let starý rekord. Z těchto fotek vám spadne brada
Plotice běžně váží několik set gramů, rekordní úlovek z Dunaje měl přes kilo. Ryba se po zvážení vrátila...
Česko a Slovensko drží minutu ticha: Po dlouhém boji s rakovinou zemřel slavný hudebník a moderátor
Slovenský hudebník, moderátor a showman zemřel ve věku 41 let po boji s rakovinou. Kolegové na něj...
Pokud máte kočku, měli byste tuto jednoduchou zdravotní kontrolu absolvovat v pravidelných intervalech. Prodloužíte ji život
Všichni moc dobře ví, že rakovina prsu je velmi častým onemocněním u žen. Možná jste ale nevěděli, že se...
Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
Gwyneth Paltrow slaví 54. Z Oscara ušla dlouhou cestu k firmě, které se lidé smějí – a stejně o ní pořád mluví
Poudree.cz
dnes, 13:30
3 min
Posvítí si na povinné přestávky. Inspektoři dostali posilu pro kontroly řidičů
Hanácká Drbna
dnes, 13:30
2 min
Smrt krásných srnců: Kemra připravila o roli jediná věta a Vlkovou čekala tajná milostná scéna
V Telce
dnes, 13:28
4 min
Tragická nehoda u Zlína. Auto plné mladých lidí vyjelo ze silnice, jeden zemřel
ČR nehody
dnes, 13:27
1 min
Narcisy, hyacinty i kosatce: 20 běžných zahradních květin, které mohou otrávit děti i psy. Většina Čechů je sází bez tušení
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 13:22
2 min
Reklama
Odtud měly rakety smést západní Evropu. V tajné sovětské základně dnes straší obří hlava Lenina
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 13:19
Macinka chce s Hradem pokračovat ve společném postupu v zahraničí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:06
Nečekaný zvrat v největší české válce o dědictví. V kauze Karsit zbývá jeden „nepřítel“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:04
Češka 20 let pracovala v Německu. Důchod, který dostala, jí vyrazil dech
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
2 min
Nad Atlantikem se rozprostírá obří pás. Během několika dní změní počasí v Evropě
Trendy svět
dnes, 12:57
2 min
Reklama
Ženy chtěly stejné podmínky jako muži. Teď sport znovu řeší, proč zároveň potřebují vlastní kategorii
Vše o sportu
dnes, 12:52
7 min
V antikvariátu koupil kufřík s Game Boyem za 5 tisíc Kč. Vypadá, jako by 37 let ležel zapečetěný v trezoru
Mobify.cz
dnes, 12:46
5 min
Liberec přispěje 50 miliony korun na rekonstrukci pavilonu levhartů v zoo
Liberecká Drbna
dnes, 12:45
1 min
Celerová pomazánka s vejcem a jogurtem: Jednoduché mazání na chlebíčky i k večeři
Cooky.cz
dnes, 12:40
4 min
Vyhodil jsem plynový sporák a koupil indukční desku. Byla to největší chyba mého života
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
5 min
Reklama
Z lavice před investiční porotu. Startuje nová Investománie, která studentům může změnit život
HN.cz
dnes, 12:30
Šéf UFC přiznal, že zápas Furyho s Joshuou může padnout. Po otázkách novinářů ztratil nervy
MMAMAG.cz
dnes, 12:24
2 min
Kolik si vydělá řidič sanitky za celý měsíc i s příplatky za noci? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Zodpovime.cz
dnes, 12:20
4 min
Objevte skrytou sílu vitaminu E. Dostatečné množství tohoto vitaminu v organismu můžete zajistit konzumací vhodných potravin
Zdravestravovani.eu
dnes, 12:17
1 min
Na seznamce věřila, že konečně potkala osudového partnera. Jeho pozdější odhalení jí však poznamenalo celý život
Světkreativity
dnes, 12:17
2 min
Reklama
Úžasný zápas, děsivý konec. Bojovníci UFC se báli o Barcelose
MMAMAG.cz
dnes, 12:16
1 min
Můžeš být sebelepší herec, ale tělo neovládneš. Mia prozradila, jak Felix odhalila Kryštofovu slabinu ve Zrádcích
VIPživot.cz
dnes, 12:15
3 min
Přiletěli vrtulníky, dál museli na koních. Američany v Afghánistánu potrápila i sedla
Zbrojopis
dnes, 12:15
4 min
Fiasko Kašpárka s novou partnerkou: Úprk zadním vchodem a drsná nálož za kolotočářské outfity
Aplausin.cz
dnes, 12:14
2 min
Profesionální uklízečka ukázala jednoduchý trik na radiátory. Špína zmizí i z nejhůře dostupných míst
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 12:13
2 min
Reklama
O člověku mohou všichni mluvit dobře. Když se ale zachoval špatně k nám osobně, náš mozek dá přednost vlastní zkušenosti
Kód Enigma
dnes, 12:11
3 min
Tyčový mixér bramborovou kaši zničí. Proč v restauracích používají obyčejný pákový lis“
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:09
7 min
Pomalá Wi-Fi v bytě má jasné fyzikální příčiny. Správné umístění routeru a volba pásma zrychlí síť
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:09
12 min
Ani Rakousko, ani Německo. Češi teď hromadně odcházejí za prací do 1 země, kde berou až 70 000 Kč měsíčně
Zodpovime.cz
dnes, 12:09
3 min
Kvíz: Léto s kovbojem nás baví už 50 let! Jak dobře oblíbenou komedii znáte?
Kinobox.cz
dnes, 12:06
1 min
Reklama
V roce 1993 zabil exmanželku a starší dceru. Pak u kuchyňského stolu rozhodoval, zda mladší dceru ušetří
kroniQa
dnes, 12:04
3 min
Vémola zničil Vosgröneho. Novotný mluvil o návratu šampiona
MMAMAG.cz
dnes, 12:01
1 min
Češka poprvé povede mezinárodní organizaci pro leteckou archeologii
Plzeňská Drbna
dnes, 12:01
2 min
Konkurence se třese strachy. Německý řetězec s kvalitním levným zbožím otevírá v Česku další megadiskonty
NESPECHEJ.cz
dnes, 12:00
2 min
Zvýšení daní se nevyhneme, řekla Schillerová. Vláda chystá různé varianty
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:00
Reklama
V Dejvicích vznikla veřejná technická dílna. Propojí studenty, školy i zkušené řemeslníky
Pražská Drbna
dnes, 12:00
1 min
Zemřel starosta Stonařova Ivan Šulc. Více než rok bojoval s těžkou nemocí
Jihlavská Drbna
dnes, 11:59
1 min
Na jihu Čech se traktor srazil s motorkou, zraněný musel do špitálu vrtulníkem
Budějcká Drbna
dnes, 11:58
1 min
Policista z UFC strávil při svém debutu v kleci jen 57 sekund. Odnesl si přes dva miliony korun
MMAMAG.cz
dnes, 11:57
1 min
Spotřebuje až 6krát víc energie než lednice. Tenhle spotřebič v předsíni mají Češi zapojený celý rok zbytečně
FVE.info
dnes, 11:53
4 min
Reklama
Reklama
Mise splněna! Češky po osmi letech vyhrály Billie Jean King Cup
Kdo jednou převezme Putinovo Rusko? V Moskvě se rýsují překvapivá jména
Máte poslední šanci. „Takovou korunu chci taky,“ chválila holčička korunovační klenoty
7 měst, kam může žena vyrazit sama. Protože čekat na správného spolucestujícího je někdy škoda času
Rostlina nemá nervy, přesto dokáže zranění bleskově rozhlásit. Poplach se šíří její vlastní hydraulikou
Reklama
Reklama