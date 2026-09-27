Tajný hrob ukrýval stovky uren. Brno připomene oběti minulého režimuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tajný hrob ukrýval stovky uren. Brno připomene oběti minulého režimu
V brněnské zoo mají velký důvod k radosti, na Mniší horu se totiž přistěhoval sedmiletý tygr sumaterský....
Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na...
Komunální volby se blíží závratným tempem. Kromě tradičních stran moc v Brně chtějí i menší uskupení....
Jihomoravští kynologové dokázali, že jsou zkrátka nejlepší. V soutěži družstev vybojovali prvenství a...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →