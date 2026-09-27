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Tajný hrob ukrýval stovky uren. Brno připomene oběti minulého režimu

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V místě hromadného hrobu více než tisícovky lidí na brněnském Ústředním hřbitově vznikne pietní místo.
Tajný hrob ukrýval stovky uren. Brno připomene oběti minulého režimu

Tajný hrob ukrýval stovky uren. Brno připomene oběti minulého režimu

Zdroj: Brněnské hřbitovy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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